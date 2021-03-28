Герман Иноземцев: маркировка нужна — маркировка сложна

Об основных проблемах «маркированной реальности» и путях их решения рассказал генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема» оператор проекта PharmaTrace Герман Иноземцев. Он принял участие в сессии-дискуссии «Доступность лекарственной терапии: факторы роста» на XVI Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России-2021», которая состоялась 11 марта в Москве.

Герман Иноземцев: «Запуск системы маркировки существенно повлиял на весь фармацевтический бизнес. Умение клеить марки оказалось далеко не самым необходимым умением как для производителей, так и для всех участников цепи поставок. Ситуация, которая сложилась осенью, дает очевидное понимание, что проблему можно разделить на две, плотно связанные друг с другом. Первая — это доступность и корректная работа системы мониторинга СМДЛП. Вторая — это, безусловно, готовность участников оборота к корректному репортированию и, как следствие, предотвращение арбитражей в системе мониторирования поставок ЛП и дефектуры на полках аптек.

Например, проект по внедрению Track & Trace системы в фармацевтической компании не должен рассматриваться как законченный даже после ввода системы в эксплуатацию. Чтобы обеспечить бесперебойную и корректную работу процессов отправки данных в СМДЛП, компания должна иметь гарантии, что корректность репортинга по продукции будет соблюдаться во всех звеньях цепочки поставок.

Если взять такой элемент лекарственной экосистемы как компания PharmaTrace, то мы видим, что она уже с 2020 года предоставляет своим клиентам специализированный SaaS-сервис (своего рода абонементное сопровождение) по поддержке системы корректного обмена данными с СМДЛП. Имея в своем штате ключевых экспертов, которые входят в старые и создаваемые отраслевые рабочие группы ЦРПТ, PharmaTrace предоставляет возможность регулярных консультаций для сотрудников компании партнера в виде подписного сервиса, что в значительной мере снижает риски возникновения дополнительных вложений и затрат из-за сбоев в работе и репортинге маркированных ЛП.

Специалисты сопровождающей правильной сервисной компании в этой области, не только разрешают возникающие инциденты, но и выявляют причины и корректируют работу T&T-системы таким образом, чтобы в дальнейшем проблем и перебоев поставок и продвижения не возникало. Расширенные возможности сервиса и сопровождение специалистами команды разработчика позволяют разрешить любые возникающие инциденты при работе и взаимодействии с внешними и внутренними системами.

Правильный SaaS-сервис, учитывает и такой важный фактор, как возможные изменения в технических и регуляторах требованиях 2021 года и последующих лет. На плечах экспертов PharmaTrace лежит регулярное и своевременное обновление T&T системы, чтобы в каждый момент времени она позволяла отправлять сообщения в том виде, в котором они будут валидны для принятия в СМДЛП.

Без повсеместного внедрения качественных Track & Trace систем и их постоянного грамотного сопровождения мы рискуем увидеть в апреле-мае этого года дефектуру по некоторым позициям ЛП, схожую с таковой в октябре-ноябре 2020 года. И это не говоря о рисках, которые возникнут во второй половине нынешнего года. На этот раз СМДЛП ЦРПТ скорее всего будет готова, а вот будет ли готова наша отрасль к корректному пошаговому обмену данными — это вопрос».

Материал партнера: PharmaTrace

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