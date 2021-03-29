Аптечная сеть на юге России подключилась к PharmaSpace во второй половине марта

Аптечная сеть под брендом «Моя аптека», включающая 21 аптеку в Краснодарском крае, выбрала модель взаимодействия с российскими и зарубежными фармпроизводителями с помощью интернет-платформы прямых контактов и контрактов PharmaSpace.

Успешное развитие сервисов B2B маркетплейса на юге России за счет гибких поставок лекарственных препаратов в распределительные центры и сами аптеки региона по-прежнему обеспечивает основной логистический оператор PharmaSpace — ГК «Сантэнс».

«Основная идея маркетингового и логистического «инструмента» PharmaSpace — это обеспечение скорости, гибкости, прозрачности и эффективности взаимоотношения активных аптечных сетей России и рыночно-ориентированных производителей, — отметил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace Герман Иноземцев. — То, что было невозможно всего лишь год назад, теперь становится доступным для всех желающих. А именно: теперь производителям легко и эффективно устанавливать прямые маркетинговые и логистические отношения с большим количеством относительно небольших аптечных сетей в регионах России, а аптечным сетям стало возможным устанавливать прямые товарные и информационные взаимоотношения даже с самыми крупными производителями. В конечном итоге это все ведет к снижению дефектуры, расширению ассортимента и оптимизации затрат ресурсов, а значит, и цен к конечному потребителю».

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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