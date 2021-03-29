ГИЛС объявил дату открытия Академии для обучения фарминспекторов

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик объявил, что 22 апреля в рамках открытия Евразийской академии надлежащих практик, попечительский совет академии обсудит ключевые задачи новой образовательной площадки.

Торжественное открытие Евразийской академии надлежащих практик (ЕАНП), где будут повышать квалификацию фарминспекторы из разных стран мира, состоится 22 апреля в Москве. Об этом говорится в сообщении учредителя академии — Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП), которое поступило «ФВ». Минюст зарегистрировал ЕАНП 26 февраля.

«Открытие Евразийской академии надлежащих практик станет еще одним серьезным шагом для развития единого поля взаимодействия в области GxP как для фармацевтических инспекторатов союзных государств, так и для представителей фармацевтических производств», — отметил заместитель руководителя российского GMP-инспектората, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков.

В рамках открытия пройдет заседание рабочей группы Евразийской экономической комиссии, в ходе которой планируется обсудить текущую ситуацию по формирование единого рынка обращения лекарственных средств ЕАЭС и вопросы гармонизации национальных законодательств государств-членов ЕАЭС с наднациональным законодательством союза в отношении проведения GMP-инспекций фармпроизводств.

Фото: Игорь Чунусов

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