Servier признали виновной в причинении смерти по неосторожности противодиабетическим препаратом

Компанию Servier признали виновной в совершении ряда преступлений, в том числе причинении смерти по неосторожности. Препарат Mediator стал причиной смерти от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. человек. Суд Парижа вынес решение по данному делу, назначив штраф в размере 2,7 млн евро и приговорив главу компании к четырем годам условно.

Парижский суд вынес приговор по делу французской фармацевтической компании Servier Laboratories, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности от 1,5 тыс. до 2,1 тыс. человек и ряде других преступлений, связанных с продажей лекарственного средства от диабета Mediator. Производителя обвинили в том, что в его приоритетах было получение прибыли, а не забота о жизни пациентов, сообщил телеканал BMF.

Servier назначен штраф в 2,7 млн евро, кроме того, компания обязуется выплатить 158 млн евро 6,5 тыс. пострадавшим гражданским лицам, выступивших в качестве истцов. Утверждается, что фармпроизводитель позволил повсеместно использовать Mediator в качестве средства от диабета второго типа, который имеет смертельные риски для здоровья людей. Servier заявляла, что не знала о губительных последствиях употребления лекарственного средства.

Помимо обвинения в причинении смерти по неосторожности, Servier была осуждена также за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, мошенничестве, «торговлю влиянием» (один из видов коррупции, заключающийся в использовании связей в определенных кругах). Следователи пришли к выводу, что компания десятилетиями скрывала возможный эффект Mediator на здоровье. Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции обвинили в сговоре с производителем, с целью скрыть опасное воздействие этого препарата на организм, и оштрафовали на 303 тыс. евро.

Исполнительный директор Servier Жан-Филипп Сет получил четыре года условно и оштрафован на 90 600 евро.

В течение 33 лет Mediator открыто продавался на рынке. В 1971 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала основной компонент бенфлуорекс, близкий по своей структуре к амфетамину, средством, снижающим аппетит.

Многие врачи связывали его употребление с проблемами сердца и легких. Один из докторов отметил возникновение проблем со здоровьем после приема лекарственного средства еще в 1998 году. Однако, как он сообщил в своих показаниях, его заставили умолчать об этом. Столкнувшись с вопросами о побочных эффектах препарата со стороны регуляторов Швейцарии, Испании и Италии, Servier отозвала его с внутренних рынков стран в период с 1997 по 2004 годы.

Потребовалось независимое исследования о влиянии Mediator на сердечно-сосудистую систему, проведенное французским пульмонологом, прежде чем компания приостановила его продажи во Франции 2009 году.

Генеральный директор и основатель компании Жак Сервье получил обвинения, но скончался в 2014 году.

Фото: servier.com

Владимир Заболотских

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