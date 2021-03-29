Препараты компании «Биотики» подтвердили качество в рамках масштабной проверки Росздравнадзора

Росздравнадзор провел очередной выборочный контроль качества находящихся в обращении лекарственных препаратов. Под контроль попали препараты компании «Биотики».

«Проверка была проведена чрезвычайно масштабно», — рассказали в компании. В рамках выборочного контроля Росздравнадзор отобрал образцы препаратов «Элтацин» и «Глицин», а также исходного сырья. Помимо этого образцы лекарственных препаратов были взяты из аптек во многих регионах России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

«Результаты испытаний подтвердили полное соответствие качества продукции установленным стандартам, в чем мы не сомневались, – заявили в компании. – Мы считаем своим долгом производить эффективные и безопасные лекарственные препараты и в своей работе всегда следуем принципам GMP».

Материал партнера: МНПК «Биотики»

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