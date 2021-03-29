Компания iHerb заявила о готовности маркировать поставляемые в Россию БАД

Российское представительство американского интернет-магазина iHerb заявило, что компания готова включиться в эксперимент по маркировке БАД. Согласно проекту постановления Правительства РФ, он должен стартовать 1 апреля 2021 года. При этом СРО «Союз производителей БАД» считает необходимым включить в документ требование о наличии у БАД, подлежащих маркировке, государственной регистрации.

1 апреля 2021 года, согласно проекту постановления Правительства РФ, в России должен стартовать эксперимент по маркировке БАД. Одной из первых компаний, заявившей о своем желании стать его участником, стала iHerb. Однако другие игроки рынка обращают внимание на то, что маркировка — не замена полноценной регистрации продуктов на территории России.

Как iHerb планирует маркировать свою продукцию

«Компания iHerb заинтересована в использовании преимуществ маркировки средствами идентификации для поддержки прозрачности рынка и гарантий защищенности потребителей БАД в России от поддельной и просроченной продукции», — приводятся слова главы российского представительства компании Ильи Микина в официальном пресс-релизе ЦРПТ.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, эксперимент по маркировке БАД предложено провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. Участие в нем игроков трансграничной онлайн-торговли прописано не было.

Как пояснил «ФВ» Илья Микин, это собственная инициатива iHerb.

«Мы сами инициировали участие в этом эксперименте. Для нас маркировать и быстрее и проще, чем одномоментно зарегистрировать все продукты», — сказал он.

Сейчас компания начала процедуру регистрации БАД на территории ЕАЭС, однако это займет годы, добавил Микин.

Маркировать БАД, которые поставляются в Россию, компания намерена в США при сборке заказов на собственном складе.

«ФВ» уточнил, воспользуется ли компания бесплатным оборудованием для маркировки, которое предоставляется всем участникам эксперимента (такое положение содержит проект постановления). Илья Микин ответил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято позже, перед непосредственным стартом проекта. Но, скорее всего, компания установит свое.

Протесты игроков рынка БАД

С инициативой маркировать БАД в 2020 году выступил Роспотребнадзор. Ведомство заявило, что с ростом интернет-торговли этот сегмент требует нового правового регулирования. В частности недобросовестные производители наносят на упаковку и этикетки недостоверную информацию, используют неподтвержденные, а иногда намеренно ложные данные о продукции в рекламе, указывало ведомство.

В свою очередь игроки российского рынка БАД уточнили, что эта проблема характерна для трансграничной интернет-торговли. И признали, что легальному рынку БАД маркировка не нужна. Она лишь приведет к повышению цен на продукты и оттолкнет покупателей в каналы трансграничной интернет-торговли.

Возможно, готовность iHerb включиться в эксперимент – своеобразный ответ на заявления игроков российского рынка. Однако, по мнению СРО «Союз производителей БАД», маркировка станет эффективным инструментом борьбы с контрафактом только при условии, что на российском рынке будут обращаться лишь зарегистрированные в РФ продукты.

Что предлагают игроки российского рынка БАД

«Обязательным требованием для участия в эксперименте по маркировке БАД к пище должно быть наличие свидетельства о государственной регистрации продукции на территории ЕАЭС, а также наличие таможенной декларации для импортируемой продукции, подтверждающей ее выпуск в обращение на территории ЕАЭС», — сказал «ФВ» исполнительный директор СРО СП БАД Александр Жестков.

Прослеживаемость с помощью маркировки, при правильном подходе, должна стать эффективным инструментом борьбы с контрафактным и небезопасным продуктом на рынке страны, считают в ассоциации.

При этом СРО выступало с предложением включить в документ, определяющий правила проведения эксперимента маркировки БАД, ключевого, по мнению ассоциации, критерия – верификацию товара по ряду важнейших показателей, включая подтверждение сведений о государственной регистрации БАД и о легальности ввоза товара для дальнейшего коммерческого использования в стране.

«При соблюдении указанных критериев система маркировки может позволить поставить прочный заслон проникновению в страну продукции, не отвечающей требованиям безопасности и не прошедшей с этой целью государственной регистрации», — добавил Жестков.

Оксана Баранова

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