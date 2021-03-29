В Китае произведут 60 млн доз вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций и Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co договорились о сотрудничестве в производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V». Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская биотехнологическая компания Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co договорились о сотрудничестве по производству вакцины «Спутник V». Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года. Всего планируется произвести 60 млн доз препарата. Как сообщили в РФПИ, этого количества вакцины хватит для вакцинации 30 млн человек.

«Спутник V» зарегистрирован в 57 странах мира с общим населением более 1,5 миллиарда человек.

На прошлой неделе РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сыворотки «Торлак» объявили о достигнутом соглашении по началу производства вакцины «Спутник V» в Сербии в мае 2021 года.

Также промышленный выпуск «Спутника V» начался в Белоруссии на республиканском унитарном предприятии «Белмедпрепараты». В республике планируют выпускать до 500 тыс. доз препарата ежемесячно.

22 марта сообщалось, что РФПИ и Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow) договорились о производстве в Индии до 200 миллионов доз «Спутника V» в год.

В июне–июле этого года компания «Р-Фарм» намерена начать выпускать «Спутник V» в Германии. Вакцину планируется производить в баварском городе Иллертиссен, где у «Р-Фарм» есть кадры и оборудование.

Елена Сидорова

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