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Минздрав разработал порядок мониторинга движения противотуберкулезных лекарств

Федеральный центр организации лекобеспечения будет проводить мониторинг движения и учета антибактериальных и противотуберкулезных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, а также согласовывать их перераспределение между регионами.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа, который утверждает порядок проведения ‎мониторинга движения и учета антибактериальных и противотуберкулезных лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, предназначенных для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Мониторинг будет проводиться в отношении препаратов, закупленных Минздравом или Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. По результатом мониторинга центр согласовывает перераспределение лекарств между регионами.

Приказом  утверждена форма для предоставления сведений ‎о лекарствах, а также форма заявки ‎об их перераспределении.

Принятие решения о согласовании заявки либо ее отклонении осуществляется центром в течение трех рабочих дней со дня поступления ‎заявки в электронной форме.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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29 марта, 2021 | Просмотров: 77