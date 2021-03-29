Минздрав разработал порядок мониторинга движения противотуберкулезных лекарств

Федеральный центр организации лекобеспечения будет проводить мониторинг движения и учета антибактериальных и противотуберкулезных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, а также согласовывать их перераспределение между регионами.
Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа, который утверждает порядок проведения мониторинга движения и учета антибактериальных и противотуберкулезных лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, предназначенных для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
Мониторинг будет проводиться в отношении препаратов, закупленных Минздравом или Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. По результатом мониторинга центр согласовывает перераспределение лекарств между регионами.
Приказом утверждена форма для предоставления сведений о лекарствах, а также форма заявки об их перераспределении.
Принятие решения о согласовании заявки либо ее отклонении осуществляется центром в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки в электронной форме.
Елена Сидорова
pharmvestnik