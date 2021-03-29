Минздрав разработал порядок мониторинга движения противотуберкулезных лекарств

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа, который утверждает порядок проведения ‎мониторинга движения и учета антибактериальных и противотуберкулезных лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, предназначенных для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Мониторинг будет проводиться в отношении препаратов, закупленных Минздравом или Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. По результатом мониторинга центр согласовывает перераспределение лекарств между регионами.

Приказом утверждена форма для предоставления сведений ‎о лекарствах, а также форма заявки ‎об их перераспределении.

Принятие решения о согласовании заявки либо ее отклонении осуществляется центром в течение трех рабочих дней со дня поступления ‎заявки в электронной форме.

Елена Сидорова

pharmvestnik