Оштрафованные за картель на 100 млн рублей фирмы добились пересмотра дела

Поставщики лекарственных средств «Кубаньфармация», «Фармсервис», «Фармцентр» и «Севастопольфармация», которых обвиняли в создании картеля при торгах, добились отмены многомиллионных штрафов и пересмотра дела. В августе 2019 года ростовское УФАС признало картель на 31 аукционе.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковые требования нескольких поставщиков лекарственных средств из разных регионов страны к ростовскому УФАС. Он пришел к выводу, что антимонопольный орган не представил «доказательств формирования воли заявителей на какое-либо противоправное поведение при проведении 29 аукционов», указано в решении, которое размещено в системе «Мой арбитр».

ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» были обвинены в заключении антиконкурентного соглашения активистами движения «За честные закупки». Изучив их материалы, ФАС России признала картель на 31 аукционе, основываясь на том, что фирмы делали практически идентичные ценовые предложения, от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) «уступали» не более 3%, иногда пользовались общим IP-адресом при подаче заявок. Дело передали в ростовское УФАС. Ведомство вынесло решение о поддержании цен на 29 торгах. В августе 2019 года управление оштрафовало «Фармцентр» в размере 10,1 млн руб., ООО «Фармсервис» и «Кубаньфармация» — по 49,6 млн руб, ООО «Севастопольфармация» — 4,7 млн руб.

Поставщики обратились в суд с требованием признать незаконным решение УФАС о картеле. Поначалу обжаловать нормативные акты не удалось. Одержать победу удалось лишь на этапе кассационной инстанции.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа решил, что в спорных торгах принимали участие и другие компании, имелась конкуренция, но суды первой и апелляционной инстанций не дали оценки этим обстоятельствам. Судебные акты в части обоснованности административного наказания были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Ростовской области указал, что антимонопольный орган не исследовал экономическую обоснованность ценовых предложений в ходе аукционов, не проанализировал цены на аналогичный товар при проведении иных торгов, а выводы о картельном сговоре сделал на основании пассивного поведения участников на торгах. Решение УФАС подлежит отмене как и постановления о привлечении к административной ответственности.

Вердикт Арбитражного суда Ростовской области не вступил в силу.

Екатерина Погонцева

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