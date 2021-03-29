В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на выявление малярии

НИИ эпидемиологии разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. Он может выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания.

ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии. Он позволяет выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания, сообщается на сайте ведомства.

«Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Набор реагентов АмплиСенс® Plasmodium spp / P.falciparum / P.vivax-FL предназначен для диагностики заболеваний, вызванных группой малярийных плазмодиев (одноклеточных организмов), путем определения их ДНК методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации. Чувствительность метода достигает 1-0,1 кл/мкл крови.

Набор может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по малярии территориях.

В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 57 завозных случаев малярии, в январе-феврале 2021 – 4 завозных случая. Ежегодно в мире регистрируется около 250 млн новых инвазий и порядка полумиллиона летальных исходов от малярии. Особенно уязвимой группой в отношении малярии являются дети в возрасте до 5 лет.

ВОЗ рекомендует, чтобы все предполагаемые случаи малярии подтверждались диагностическим тестированием, основанным на выявлении паразита или его антигенов до предоставления лечения.

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