Во время пандемии повышенный спрос возник на успокоительные препараты

Аналитики зафиксировали два пика продаж лекарств в 2020 году: в марте, когда было объявлено о пандемии COVID-19, и в октябре – декабре, когда начался рост количества заболевших. Как сообщал «ФВ», в первую очередь повышенный спрос был на противовирусные лекарства, антибиотики, витамин D. Но также активно в аптеках пациенты приобретали успокоительные лекарства.

Продажи успокоительных лекарств в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросли как в рублях (+15%), так и в упаковках (+5%), подсчитал «ФВ» совместно с AlphaRM. Объем рынка средств, применяющихся при психических заболеваниях, в прошлом году составил 29,7 млрд руб. Пик продаж пришелся на март и октябрь – декабрь.

Когда был пик продаж успокоительных

Во время ажиотажа на аптечном рынке весной и осенью покупатели вели себя по-разному. Генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева ранее объяснила: в первую волну пандемии COVID-19 люди испугались, что не смогут приобрести препараты, которые нужны для лечения хронических нозологий. Поэтому в марте выросли продажи сахаро­снижающих препаратов, лекарств, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях и других нозологиях, конечно, увеличились продажи и противовирусных средств. Но в конце года рост продаж противовирусных препаратов был выше, плюс ажиотажный спрос был на антибиотики и витамин D, то есть на те лекарства, которые, по мнению населения, могли понадобиться для лечения COVID-19. Из-за этого возник дефицит некоторых торговых наименований.

Дефектура не обошла и успокоительные лекарства. В марте 2021 года покупатели не могли найти в аптеках антидепрессант «Золофт» (МНН сертралин). В пресс-службе компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт», подтвердили, что лекарство на складе закончилось и пообещали в скором времени пополнить запасы.

Спрос на успокоительные лекарства в 2020 году рос, причем его пик совпал с пиками всего аптечного рынка: март и октябрь – декабрь.

Источник: AlphaRM

Продажи каких групп препаратов выросли больше

Рост продаж успокоительных лекарств отмечен во всех группах. Продажи снотворных и седативных средств выросли на почти на 13% в рублях, анксиолитиков – на 10%, антидепрессантов – на 23%, антипсихотических – на 21%. Продажи антидепрессантов и антипсихотических лекарств также выросли в упаковках: на 12 и 11% соответственно. Снотворные показали рост на уровне 5,5%, а транквилизаторы остались на уровне 2019 года.

Источник: AlphaRM

В обзоре исследовались следующие терапевтические группы по классификации АТС: N5B – Снотворные и седативные препараты N5C – Транквилизаторы (анксиолитики) N6A – Антидепрессанты и стабилизаторы настроения N5A – Антипсихотические препараты (нейролептики)

Средняя цена на средства в сегменте повысилась на 9% и достигла в 2020 году 134 руб. за упаковку. Большинство препаратов (83%) не входит в список ЖНВЛП, поэтому цены на них не регулируются.

Источник: AlphaRM

Лидирующие бренды

В группе снотворных и седативных препаратов «Корвалол» оттягивает на себя 20% стоимостных продаж. Первый среди антидепрессантов – «Золофт»: за год более остальных прибавил в денежном выражении 42%. Из нейролептиков по реализации в аптечном сегменте первенство у бренда «Тералиджен» производства компании «Валента».

ТОР5 брендов успокоительных лекарств по объему продаж в различных терапевтических группах в 2018—2020 годах, в стоимостном выражении АТС-группа Бренд Доля рынка, % Прирост продаж, 2020/2019, % 2019 2020 Снотворные и седативные препараты Корвалол 20,2 19,4 8 Ново-Пассит 12,5 13,1 18 Донормил 8,7 9,4 23 Валокордин 8,7 7,6 -1 Пустырника настойка 5,3 6,0 29 Итого ТОР5 в группе 55,3 55,6 13 Транквилизаторы (анксиолитики) Афобазол 36,2 35,3 8 Феназепам 14,9 16,4 21 Тенотен 15,7 13,9 -2 Грандаксин 11,0 10,6 5 Атаракс 8,1 8,6 16 Итого ТОР5 в группе 85,9 84,8 9 Антидепрессанты и стабилизаторы настроения Золофт 9,8 11,3 42 Ципралекс 11,5 11,2 20 Феварин 10,9 9,4 6 Вальдоксан 6,5 5,7 8 Паксил 6,1 5,3 8 Итого ТОР5 в группе 44,8 42,9 18 Антипсихотические препараты (нейролептики) Тералиджен Валента 15,6 16,0 24 Азалептин 11,8 11,7 20 Хлорпротиксен санофи 8,7 7,0 -2 Аминазин 5,1 4,5 8 Сонапакс 4,8 4,1 3 Итого ТОР5 в группе 46,0 43,3 14

Источник: AlphaRM

Основная масса препаратов в натуральном выражении, отпускаемая а аптеках без рецепта, — 84,2%. К их числу относятся: большинство седативных лекарств и некоторые анксиолитики. На приобретение антидепрессантов и нейролептиков требуется рецепт.

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

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