Во время пандемии повышенный спрос возник на успокоительные препараты

Аналитики зафиксировали два пика продаж лекарств в 2020 году: в марте, когда было объявлено о пандемии COVID-19, и в октябре – декабре, когда начался рост количества заболевших. Как сообщал «ФВ», в первую очередь повышенный спрос был на противовирусные лекарства, антибиотики, витамин D. Но также активно в аптеках пациенты приобретали успокоительные лекарства.
Продажи успокоительных лекарств в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросли как в рублях (+15%), так и в упаковках (+5%), подсчитал «ФВ» совместно с AlphaRM. Объем рынка средств, применяющихся при психических заболеваниях, в прошлом году составил 29,7 млрд руб. Пик продаж пришелся на март и октябрь – декабрь.
Когда был пик продаж успокоительных
Во время ажиотажа на аптечном рынке весной и осенью покупатели вели себя по-разному. Генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева ранее объяснила: в первую волну пандемии COVID-19 люди испугались, что не смогут приобрести препараты, которые нужны для лечения хронических нозологий. Поэтому в марте выросли продажи сахароснижающих препаратов, лекарств, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях и других нозологиях, конечно, увеличились продажи и противовирусных средств. Но в конце года рост продаж противовирусных препаратов был выше, плюс ажиотажный спрос был на антибиотики и витамин D, то есть на те лекарства, которые, по мнению населения, могли понадобиться для лечения COVID-19. Из-за этого возник дефицит некоторых торговых наименований.
Дефектура не обошла и успокоительные лекарства. В марте 2021 года покупатели не могли найти в аптеках антидепрессант «Золофт» (МНН сертралин). В пресс-службе компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт», подтвердили, что лекарство на складе закончилось и пообещали в скором времени пополнить запасы.
Спрос на успокоительные лекарства в 2020 году рос, причем его пик совпал с пиками всего аптечного рынка: март и октябрь – декабрь.
Источник: AlphaRM
Продажи каких групп препаратов выросли больше
Рост продаж успокоительных лекарств отмечен во всех группах. Продажи снотворных и седативных средств выросли на почти на 13% в рублях, анксиолитиков – на 10%, антидепрессантов – на 23%, антипсихотических – на 21%. Продажи антидепрессантов и антипсихотических лекарств также выросли в упаковках: на 12 и 11% соответственно. Снотворные показали рост на уровне 5,5%, а транквилизаторы остались на уровне 2019 года.
Источник: AlphaRM
В обзоре исследовались следующие терапевтические группы по классификации АТС:
N5B – Снотворные и седативные препараты
N5C – Транквилизаторы (анксиолитики)
N6A – Антидепрессанты и стабилизаторы настроения
N5A – Антипсихотические препараты (нейролептики)
Средняя цена на средства в сегменте повысилась на 9% и достигла в 2020 году 134 руб. за упаковку. Большинство препаратов (83%) не входит в список ЖНВЛП, поэтому цены на них не регулируются.
Источник: AlphaRM
Лидирующие бренды
В группе снотворных и седативных препаратов «Корвалол» оттягивает на себя 20% стоимостных продаж. Первый среди антидепрессантов – «Золофт»: за год более остальных прибавил в денежном выражении 42%. Из нейролептиков по реализации в аптечном сегменте первенство у бренда «Тералиджен» производства компании «Валента».
|ТОР5 брендов успокоительных лекарств по объему продаж в различных терапевтических группах в 2018—2020 годах, в стоимостном выражении
|АТС-группа
|Бренд
|Доля рынка, %
|Прирост продаж, 2020/2019, %
|2019
|2020
|Снотворные и седативные препараты
|Корвалол
|20,2
|19,4
|8
|Ново-Пассит
|12,5
|13,1
|18
|Донормил
|8,7
|9,4
|23
|Валокордин
|8,7
|7,6
|-1
|Пустырника настойка
|5,3
|6,0
|29
|Итого ТОР5 в группе
|55,3
|55,6
|13
|Транквилизаторы (анксиолитики)
|Афобазол
|36,2
|35,3
|8
|Феназепам
|14,9
|16,4
|21
|Тенотен
|15,7
|13,9
|-2
|Грандаксин
|11,0
|10,6
|5
|Атаракс
|8,1
|8,6
|16
|Итого ТОР5 в группе
|85,9
|84,8
|9
|Антидепрессанты и стабилизаторы настроения
|Золофт
|9,8
|11,3
|42
|Ципралекс
|11,5
|11,2
|20
|Феварин
|10,9
|9,4
|6
|Вальдоксан
|6,5
|5,7
|8
|Паксил
|6,1
|5,3
|8
|Итого ТОР5 в группе
|44,8
|42,9
|18
|Антипсихотические препараты (нейролептики)
|Тералиджен Валента
|15,6
|16,0
|24
|Азалептин
|11,8
|11,7
|20
|Хлорпротиксен санофи
|8,7
|7,0
|-2
|Аминазин
|5,1
|4,5
|8
|Сонапакс
|4,8
|4,1
|3
|Итого ТОР5 в группе
|46,0
|43,3
|14
Источник: AlphaRM
Основная масса препаратов в натуральном выражении, отпускаемая а аптеках без рецепта, — 84,2%. К их числу относятся: большинство седативных лекарств и некоторые анксиолитики. На приобретение антидепрессантов и нейролептиков требуется рецепт.
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik