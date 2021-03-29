В России стартовала регистрация вакцины «Спутник Лайт»

В России регистрируется вторая вакцина против коронавирусной инфекции Центра Гамалеи «Спутник Лайт». Это следует из данных на портале государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для профилактики COVID-19. Такие данные представлены в разделе информации, связанной с осуществлением государственной регистрации ГРЛС.

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения, следует из записи в реестре. Как заявитель и производитель препарата указан НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

«Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, представляет собой первый компонент «Спутника V», который уже используется для массовой вакцинации населения от COVID-19. В мае исследователи надеются получить разрешение для испытаний «Спутник V» на детях.

Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» 8 января 2021 года, сообщал «ФВ». К III фазе испытаний исследователи приступили уже 18 февраля, планируемый период завершения – в январе 2022 года. Ранее в Центре Гамалеи заявляли, что регистрация новой вакцины намечена на март этого года.

В производстве «Спутника Лайт» есть некоторая задержка, сообщил в интервью 5-tv.ru глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Однако, по его словам, уже в ближайшие две недели препарат увидит свет. Он будет стоить дешевле и позволит сбить пик заболеваемости.

«Некоторая задержка произошла потому, что все производители хотят участвовать в производстве этого препарата, но не все настолько хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза подать весь пакет документов, который позволил бы включить в регистрационное удостоверение нашего института Минздраву», — отметил Гинцбург.

Регистрацию в России получили три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первой стал «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», о регистрации которой Президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». 20 февраля 2021 года стало известно о регистрации третьей вакцины «КовиВак» Центра Чумакова.

Позже Минздрав России сообщил, что от разработчика – НИЦЭМ им. Гамалеи – поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Анастасия Теслина

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