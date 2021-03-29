Гендиректором GE Healthcare стала Елена Легезина

Подразделение GE Healthcare в России и СНГ возглавила Елена Легезина. Ранее она работала в Johnson&Johnson. Подразделение GE Healthcare в России и СНГ возглавила Елена Легезина. Ранее она работала в Johnson&Johnson.

На этой позиции она сменила Нину Канделаки, которая в конце 2020 года перешла на работу в Российский фонд прямых инвестиций.

Как сообщили в компании, Елена Легезина «будет отвечать за укрепление позиции GE Healthcare в регионе за счет развития существующих бизнес-направлений и вывода на рынок новых высокотехнологичных решений в приоритетных для российского здравоохранения областях», а также за образовательные инициативы мейджора.

Елена Легезина в 1993 году окончила Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «экономика», затем – Moore School of Business USC и Harvard Business School по специальности «деловое администрирование и менеджмент».

Карьера Легезиной началась в Bank of America Merrill Lynch, затем она перешла в медицинское подразделение корпорации Johnson&Johnson, в которой занимала ряд руководящих должностей, в том числе финансового, коммерческого и исполнительного директора сектора потребительских товаров в России/СНГ.

GE Healthcare входит в холдинг GE и является одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире. Выручка компании в 2020 году составила $18 млрд, прибыль – $3 млрд. GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Выручка ООО «Джии Хэлскеа» в 2019 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 10,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,57 млрд рублей.

Фото: finedesignassociates.com

vademec