Наталию Ледяеву оштрафовали за нарушения при поставке аппаратов ИВЛ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Иркутской области назначило штраф 50 тысяч рублей бывшему министру здравоохранения региона Наталии Ледяевой за нарушение при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Ледяева также проходит подозреваемой по уголовному делу о хищении бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сейчас она находится под домашним арестом.чё Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Иркутской области назначило штраф 50 тысяч рублей бывшему министру здравоохранения региона Наталии Ледяевой за нарушение при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Ледяева также проходит подозреваемой по уголовному делу о хищении бюджетных средств при закупке средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сейчас она находится под домашним арестом.чё

«Поскольку срок поставки 150 дней, антимонопольный орган пришел к выводу, что избранный способ закупки не согласован с принципами, установленными в 44-ФЗ, и заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры», – пояснили в региональном УФАС.

СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Наталии Ледяевой в октябре 2020 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева вместе со своим сыном Ильей Белоусовым и другими сообщниками похитила из бюджета региона 25 млн рублей во время закупки СИЗ для медучреждений Иркутской области. Следствие настаивает на том, что Ледяева была в курсе того, что поставщик не сможет отгрузить СИЗ, которые бы соответствовали условиям государственного контракта, но содействовала его заключению.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Иркутска отправил на два месяца в СИЗО Илью Белоусова как основного фигуранта дела. Еще пятерых фигурантов дела отправили под домашний арест. В декабре решением суда под стражей оказалась и Наталия Ледяева – до 29 января 2021 года. Защита экс-министра здравоохранения пыталась оспорить данное решение, но Иркутский областной суд отклонил апелляционную жалобу.

Кировский районный суд Иркутска 27 января перевел подозреваемую под домашний арест, основанием для этого стал возраст (66 лет) и состояние здоровья.

Наталия Ледяева возглавляла региональный Минздрав с декабря 2019 года. Заявление об увольнении она написала в ноябре 2020 года.