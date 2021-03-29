ЦВ «Протек» примет участие в пилотном проекте Сбера по резервным аккредитивам

Сбер и Центр внедрения «Протек», один из лидеров рынка фармдистрибуции в России, запускают пилотный проект по использованию резервных аккредитивов в расчетах с контрагентами для обеспечения их платежных обязательств, сообщает ГК «Протек».

Клиенты ЦВ «Протек» могут с помощью Сбера открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания СберБизнес. Полный цикл выпуска такого аккредитива занимает менее часа. Специалисты фармдистрибьютора в личном кабинете компании в СберБизнесе видят все операции в режиме реального времени.

«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности. В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности, в свою очередь, позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам», – отметил директор по продажам ЦВ «Протек» Денис Красильников.

Директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко отметил, что выпуск аккредитивов в приложении СберБизнес позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчеты.

«В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, и хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении», – добавил Кравченко.

gxpnews