Вакцина центра имени Чумакова «КовиВак» вышла в гражданский оборот

Третья, цельновирионная российская вакцина от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот, сообщает «Интерфакс». Глава Минобрнауки Валерий Фальков 25 марта дал старт производству препарата и лично запустил упаковку первой партии.

В течение ближайших дней вакцина поступит в регионы страны, сообщили агентству в пресс-службе Минобрнауки.

Центр имени Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины.

«Она уже началась (III фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания», — сказал Фальков.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил 24 марта, что III фаза испытаний с участием 3 тыс. человек завершится в течение полугода.

«В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями — онкологическими, аутоимунными, с сахарным диабетом», — отметил он.

По завершении III фазы, осенью, планируется подача документов на преквалификацию вакцины в ВОЗ, необходимую для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Пока документы поданы только по одной российской вакцине от коронавируса — «Спутнику V» центра имени Гамалеи.

gxpnews