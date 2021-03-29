Вакцина центра имени Чумакова «КовиВак» вышла в гражданский оборот

Третья, цельновирионная российская вакцина от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот, сообщает «Интерфакс». Глава Минобрнауки Валерий Фальков 25 марта дал старт производству препарата и лично запустил упаковку первой партии.
В течение ближайших дней вакцина поступит в регионы страны, сообщили агентству в пресс-службе Минобрнауки.
Центр имени Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины.
«Она уже началась (III фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания», — сказал Фальков.
Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил 24 марта, что III фаза испытаний с участием 3 тыс. человек завершится в течение полугода.
«В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями — онкологическими, аутоимунными, с сахарным диабетом», — отметил он.
По завершении III фазы, осенью, планируется подача документов на преквалификацию вакцины в ВОЗ, необходимую для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Пока документы поданы только по одной российской вакцине от коронавируса — «Спутнику V» центра имени Гамалеи.