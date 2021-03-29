Директор центра имени Гамалеи рассказал о нереализованном потенциале COVID-19

Очаги коронавируса будут постоянно присутствовать в мире, следующим этапом станет заражение сельскохозяйственных и домашних животных, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

«Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», — рассказал ученый.

Он добавил, что нужно быть готовым к длительному сосуществованию с этим вирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» одобрена уже в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

gxpnews