Исследования показали эффективность препарата Vir и GSK на основе моноклональных антител

Компании Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline планируют запросить разрешение на экстренное применение препарата VIR-7831 в качестве монотерапии у взрослых с COVID-19 в США и других странах, сообщает GSK. Фармпроизводители заявляют об уменьшении частоты госпитализации и снижении риска смерти при раннем начале лечения разработанным ими лекарственным средством.

Независимый комитет по мониторингу данных рекомендует досрочно прекратить исследование III фазы COMET-ICE, учитывая уменьшение частоты госпитализаций или риска смерти на 85 %. Дополнительные новые исследования in vitro показывают, что VIR-7831 сохраняет активность против основных циркулирующих вариантов COVID-19.

«Эти потрясающие данные об одном антителе, направленном на консервативный эпитоп вируса, на один шаг приближают нас к созданию нового эффективного препарата для лечения пациентов во всем мире. Дизайн VIR-7831 с двойным действием, которое позволяет блокировать проникновение вируса в здоровые клетки и способствует удалению инфицированных клеток, а также высокий порог для развития резистентности являются ключевыми отличительными характеристиками. Эти результаты, в сочетании с ожидаемой публикацией данных о резистентности, демонстрируют потенциал VIR-7831 в предотвращении наиболее серьезных последствий COVID-19 и подчеркивают его потенциальную способность защищать от актуальных циркулирующих штаммов вируса», – отметил главный исполнительный директор компании Vir Джордж Скангос.

Фармпроизводители также сообщили о результатах нового испытания, для которого уже подана и ожидается онлайн-публикация в bioRxiv. Это исследование продемонстрировало, что VIR-7831 сохраняет активность против актуальных циркулирующих вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность, включая варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Данные получены in vitro на основе моделей псевдотипированных вирусов. В отличие от других моноклональных антител, VIR-7831 связывается с высококонсервативным эпитопом белка «шипа», что может затруднить развитие резистентности к препарату.

В апреле 2020 года компании Vir и GSK начали сотрудничество для исследования и разработки препаратов для лечения коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19. В рамках сотрудничества компании используют запатентованную технологию платформы моноклональных антител компании Vir для дальнейшей разработки существующих и выявления новых антител к вирусам, которые могут использоваться в качестве терапевтических или профилактических средств для борьбы с пандемией COVID-19 и будущими вспышками инфекции. Компании будут использовать опыт GSK в области функциональной геномики и объединят свои возможности в области CRISPR-скрининга и искусственного интеллекта для выявления соединений, активных против коронавирусов и нацеленных на гены клеток хозяина. Компании также будут использовать совместный опыт для исследования вакцин против SARS-CoV-2 и других коронавирусов.

gxpnews