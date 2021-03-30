Препарат от рака крови смог повысить выживаемость среди тяжелобольных пациентов с COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Humanigen опубликовала на своем сайте положительные результаты фазы III испытания своего препарата lenzilumab в качестве средства для лечения пациентов, которые были госпитализированы с пневмонией, вызванной COVID-19. Согласно полученным данным, участники исследования, получавшие lenzilumab в комплексе со стероидами и/или ремдесивиром, имели на 54% большую выживаемость без необходимости искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем пациенты из группы плацебо.

В исследовании приняли участие 520 госпитализированных пациентов старше 18 лет из США и Бразилии. У всех пациентов наблюдались либо низкий уровень насыщения крови кислородом, известный также как кислородная сатурация (значение составляло меньше 94%), либо необходимость в получении дополнительного кислорода. Результаты отмечались через 28 дней после прохождения курса лечения. Примерно 88% пациентов, помимо lenzilumab или плацебо, получали дексаметазон (или другие стероиды), 62% – ремдесивир, 57% – оба препарата.

Препарат оказался не только относительно эффективным, но и безопасным и хорошо переносимым. Число случаев возникновения серьезных побочных эффектов было приблизительно одинаковым в обеих группах исследования. Компания планирует вскоре представить итоги исследования Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

Humanigen является производителем методов лечения солидных опухолей и инфекционных заболеваний с помощью передовых платформ для нейтрализации цитокинов и отключения отдельных генов. Приоритет компании – предотвращение или минимизация синдрома высвобождения цитокинов, который предшествует тяжелому нарушению легких у госпитализированных пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.

Lenzilumab представляет собой моноклональное антитело, которое направлено на блокирование гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ). Согласно исследованиям, ГМ-КСФ – один из главных факторов, вызывающих системные воспалительные реакции. Они, в свою очередь, приводят к возникновению серьезного и опасного для жизни химерного рецептора антигена (CAR), который связан с появлением синдрома высвобождения цитокинов, или «цитокиновым штормом». Так называется возрастание уровня цитокинов в крови, что ведет к активации иммунитета, начинающего атаковать собственные клетки и ткани организма. Эта воспалительная реакция зачастую наблюдается у людей с тяжелой формой COVID-19 и приводит к их смерти.

Первоначально lenzilumab был разработан для лечения хронического миеломоноцитарного (CMML) и ювенильного миеломоноцитарного лейкоза (рака крови).

Владимир Заболотских

pharmvestnik