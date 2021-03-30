EMA сообщило о переименовании вакцины AstraZeneca на фоне приостановки ее использования

Европейский регулятор сообщил о переименовании вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca на фоне сообщений о риске возникновения тромбов в крови после приема препарата. В связи с риском тромбоза канадские власти приостановили использование вакцины среди лиц старше 55 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) переименовало вакцину от COVID-19, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Препарат получил название Vaxzevria. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Новое наименование не повлечет за собой внесение дополнительных изменений. Тем не менее, как говорится в заявлении Агентства по медицинским продуктам Швеции, было необходимо проинформировать специалистов в области вакцинации о переименовании продукта, поскольку информация о нем, маркировка и упаковка могут также видоизмениться.

Вакцина AstraZeneca стала центром обсуждений в Европе в последние месяцы, первоначально из-за отсутствия данных о ее эффективности среди людей старше 65 лет, а затем из-за возможного побочного эффекта в виде образования тромбов среди привившихся препаратом. EMA заявила о 30 случаях развития тромбоэмболических осложнений вакцинации.

На фоне этих событий более десяти европейских стран приостановили использование британской вакцины, однако затем возобновили вакцинацию. Сегодня Канада запретила применение препарата среди лиц старше 55 лет. Причиной послужили те же опасения о возможной связи прививки и тромбоза. Национальный консультативный комитет по иммунизации североамериканской страны рекомендовал приостановить вакцинацию по соображениям безопасности.

Более того, рекомендации о прекращении использования вакцины появились после публикации новых данных, согласно которым образование тромбов потенциально возникает у одного из 100 тыс. привитых, что намного выше, чем считалось ранее, пишет The Guardian.

Большинство пациентов, у которых развился тромбоз после вакцинации, были женщинами в возрасте до 55 лет. Смертность среди лиц, у которых развились тромбы, достигает 40%. Однако на прошлой неделе EMA и Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании пришли к выводу, что польза от вакцины перевешивает риск возникновения побочных эффектов.

Владимир Заболотских

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