Минздрав отозвал регистрацию не имеющего аналогов препарата против диабета Стандартные образцы структуры ГИЛС и НП могут составить конкуренцию образцам из США и Европы » В Новгородской области из-за низких наценок на ЖНВЛП выросли цены на другие лекарства Аптекам Новгородской области приходится повышать цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, из-за низких наценок на жизненно необходимые препараты. Как рассказали «ФВ» эксперты, это не едининственный регион – наценки на ЖНВЛП сильно отличаются по всем субъектам России и могут составлять от 5 до 63% от отпускной цены. Новгородские аптеки пожаловались на низкие наценки на ЖНВЛП. По сравнению с Псковской областью, находящейся по соседству, наценки на жизненно необходимые препараты в среднем на 10% ниже. Об этом «ФВ» рассказала глава аптечной ассоциации Новгорода Ольга Хруцкая. Заниженные наценки на ЖНВЛП участники фармрынка обсудили на мероприятии, организованном в Новгородской области совместно с Альянсом фармацевтических ассоциаций. На нем присутствовали представители областного Минздрава, Минпромторга и комитета по тарифной политике Новгородской области. С убыточными наценками Новгород столкнулся в 2010 году, когда было принято постановление по ценообразованию ЖНВЛП, дающее право регионам определять его уровень самостоятельно, пояснила «ФВ» Хруцкая. Тогда областное руководство не прислушалось к местным участникам фармрынка, говорившим о последствиях разработанных тарифов. Согласно ежегодным отчетам по ЖНВЛП для Тарифного комитета Новгорода, местные аптечные организации несут миллионные убытки каждый год, пояснила она. В пример Хруцкая привела Псковскую область, находящуюся по соседству. По сравнению с ней в среднем новгородские наценки на 10% ниже. В результате, чтобы остаться на плаву, аптеки вынужденно поднимают цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных препаратов. По этой же причине Новгородская область также получила отрицательный результат по работе с ковидными препаратами за 2020 и 2021 годы, рассказала Хруцкая. «Все было в дефиците. Были большие проблемы что-то получить для населения от федеральных поставщиков, поскольку оптовая наценка также значительно ниже, чем в других регионах», – подчеркнула она. По словам Хруцкой, на территорию просто не доставляли препараты, аргументируя это возможными убытками при столь низких наценках. Более того, проблема затронула не только розницу, но и ковидные стационары. «Та же маленькая наценка не давала возможности проводить тендеры. Снабжение появилось только после вмешательства министерств», – сказала Хруцкая. Новгородская область не единственный регион с убыточными наценками. Как рассказала «ФВ» директор СРО «Ассоциация независимых аптек» и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, наценки на препараты из списка ЖНВЛП по регионам сильно отличаются и могут составлять от 5 до 63% от отпускной цены. «Конкретный процент устанавливается в каждом регионе РФ. Такая система, с одной стороны, позволяет сдерживать цены, но, с другой – не учитывает интересы региональных поставщиков и аптек», – пояснила она. Альянс фармассоциаций видит своей целью привлекать внимание сообщества к подобным региональным проблемам. Руслан Мавлиханов

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