Минздрав отозвал регистрацию не имеющего аналогов препарата против диабета

С начала марта регистрацию в России потеряли 37 лекарственных препаратов. Среди них два гипогликемических средства зарубежных производителей, показанные при сахарном диабете 2-го типа. Один из них не имеет полных аналогов в России.

Минздрав опубликовал решение об отмене регистрации препарата «Глюкобай» (акарбоза) с регистрационным удостоверением П N012033/01 от 31.05.2010. Владелец РУ и производитель – «Байер АГ» (Германия), указано в записи на портале Госреестра лекарственных средств. Как следует из информации реестра, средств с акарбозой в качестве действующего вещества больше не зарегистрировано.

Другой противодиабетический препарат, потерявший регистрацию, – «Амальвия» (пиоглитазон) с регистрационным удостоверением ЛСР-002693/10 от 31.03.2010, производителя «Плива Хрватска д.о.о.» (Республика Хорватия). По данным госреестра, сейчас в России зарегистрировано еще три препарата с данным действующим веществом.

Помимо вышеупомянутых в период с 5 по 29 марта отозваны следующие лекарства:

«Дексерил», крем для наружного применения (ЛП-000321 от 22.02.2011), Пьер Фабр Дерматология, Франция; «Баралгин Ультра», таблетки (ЛП-003431 от 02.02.2016), АО «Санофи Россия», Россия; «Сорбитрим», раствор для приема внутрь (ЛП-004083 от 17.01.2017), Медана Фарма Акционерное общество, Польша; «Сорбитрим», капли для приема внутрь (ЛП-003960 от 14.11.2016), Медана Фарма Акционерное общество, Польша; «ЭГИЛОК С», таблетки с пролонгированным высвобождением (ЛП-001351 от 13.12.2011), ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия; «Эгилок Ретард», таблетки пролонгированного действия (П N015121/01 от 17.06.2008), ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», Венгрия; «Тегретол», сироп (П N014942/01 от 29.02.2012), Новартис Фарма АГ, Швейцария; «Людиомил», таблетки (П N013135/01 от 07.07.2011), Новартис Фарма АГ, Швейцария; «Веро-ондансетрон», таблетки (Р N002944/01 от 14.08.2008), АО «ВЕРОФАРМ», Россия; «Амлодипин», таблетки (ЛСР-002800/10 от 02.04.2010), ЗАО «Березовский фармацевтический завод», Россия; «Винорелбин-Тева», концентрат для приготовления раствора для инфузий (ЛСР-009543/09 от 25.11.2009), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Ибупрофен-Акрихин», суппозитории ректальные (ЛП-003708 от 28.06.2016), Медана Фарма Акционерное общество, Польша; «Баета Лонг», порошок для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия (ЛП-004205 от 21.03.2017), АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания; «Бруламицин», раствор для внутривенного и внутримышечного введения (П N014197/01 от 18.11.2008), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Левофлоксацин-Тева», раствор для инфузий (ЛП-001219 от 16.11.2011), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Линезолид-Тева», раствор для инфузий (ЛП-001100 от 03.11.2011), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Микогал», крем для наружного применения (П N012546/02 от 13.12.2007), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Микогал», суппозитории вагинальные (П N012546/01 от 13.12.2007), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Микоспор Набор», мазь для наружного применения (П N013923/01 от 17.06.2008), Байер АГ, Германия; «Пепонен», капсулы (П N013407/01 от 06.12.2007), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль; «Преднизолон Никомед», таблетки (П N015850/02 от 19.09.2011), Такеда Австрия ГмбХ, Австрия; «СимваГЕКСАЛ», таблетки (П N015775/01 от 15.05.2009), Гексал АГ, Германия.

Об отзывах в первых числах марта «ФВ» сообщал ранее. Тогда отмена государственной регистрации коснулась 13 лекарственных препаратов.

Анастасия Теслина

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