Одна доза вакцин Pfizer и Moderna показала способность снижать риск бессимптомного COVID-19

Одна доза вакцин от Moderna и Pfizer снижает риск заражения SARS-CoV-2 на 80%. Об этом говорится в исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний США, впервые учитывающем бессимптомные случаи.

Первая доза вакцин против COVID-19 от Moderna и Pfizer снижает риск заражения на 80% через две недели после прививки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В исследовании изучалась эффективность мРНК-вакцин среди 3950 участников в шести американских штатах. Испытания проводились в течение 13 недель, с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021 года. Около 74% испытуемых сделали хотя бы одну прививку, а тесты проводились еженедельно, чтобы зафиксировать любые случаи инфекции без симптомов.

«Утвержденные мРНК-вакцины против COVID-19 обеспечили раннюю, существенную реальную защиту от инфекции для медицинского персонала нашей страны, служб быстрого реагирования и других работников переднего края», – говорится в заявлении директора CDC Рошель Валенски.

Результаты подтверждают более ранние исследования, которые показали, что вакцины начинают действовать вскоре после первой дозы. Но все они не учитывали бессимптомные случаи заражения.

Так, в марте 2021 года исследователи из Медицинского центра Шиба в Израиле сообщили, что первая доза вакцины Pfizer показывает эффективность 85% против симптоматических случаев заболевания и 75% против всех типов болезни. Исследователи обнаружили, что у 7 тыс. сотрудников больницы, получивших первую дозу препарата, наблюдалось снижение симптомов COVID-19 на 85% в течение 15–28 дней.

Также в марте об эффективности единичной дозы Pfizer заявляли канадские ученые. Они анализировали документы, поданные Pfizer в FDA, и установили, что первая доза препарата обеспечивала защиту в 92,6%. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine.

О том, что одна доза вакцины Pfizer оказалась способна обеспечить достаточный иммунитет против COVID-19, «ФВ» сообщал в начале февраля. Тогда британские журналисты приводили данные, согласно которым вакцина может снижать случаи инфекции на 65% у молодых людей и на 64% у людей старше 80 лет.

Николай Соколов

pharmvestnik