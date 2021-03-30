Минпромторг поддержит отечественных производителей лекарств

Минпромторг объявил тендер, победитель которого должен разработать и реализовать меры, которые активизируют механизмы господдержки российских фармпроизводителей и повысят доверие к российским препаратам и медицинским изделиям со стороны врачей и пациентов.

Минпромторг объявил тендер на планирование и реализацию перечня мер, направленных на увеличение доли российской продукции для обеспечения потребностей системы здравоохранения на внутреннем и внешних рынках. С победителем тендера ведомство готово заключить контракт на 300 млн рублей, деньги будут выделены из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 20 апреля, 26 апреля подведут итоги закупки, сообщает RosTender.info.

По итогам тендера исполнитель должен будет до октября 2023 года разработать и реализовать меры, которые должны активизировать механизмы государственной поддержки российских производителей лекарств и повысить доверие к российским препаратам и медицинским изделиям со стороны врачей и пациентов.

«В настоящее время фармацевтическая промышленность Российской Федерации показывает один из самых высоких темпов роста, локальные производители осуществляют производство лекарственных препаратов, применяемых для лечения заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости и смертности, производят лекарственные препараты практически во всех ключевых сегментах», – говорится в документации тендера.

При этом действующий механизм поддержки рынка необходимо постоянно адаптировать к изменяющимся условиям рынка, внедрять современные инструменты продвижения и поддержки всех участников индустрии, отмечается в материалах.

Планируется улучшать информированность медиков о разрабатываемых российскими производителями лекарственных препаратах, укреплять положительный имидж российских предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, продвигать российские инновационные разработки в стране и за рубежом.

pharmvestnik