В США рассматривают возможность ограничить права интеллектуальной собственности на вакцины

Вашингтон рассматривает вопрос о приостановке защиты интеллектуальной собственности на вакцины и методы лечения COVID-19. Ранее с таким предложением в ВТО обратились Индия и Южная Африка. Теперь Демократическая партия США призывает изучить этот вопрос.

Правительство США рассматривает вопрос о приостановке защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин и методов лечения COVID-19, передает CNBC со ссылкой на источники.

В январе развивающиеся страны, в частности ЮАР и Индия, призвали производящие вакцины развитые государства отказаться от прав интеллектуальной собственности на лекарства и технологии, необходимые для борьбы с COVID-19. В конце марта спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала американскую администрацию рассмотреть этот вопрос. По словам высокопоставленного представителя администрации, Белый дом созвал 22 марта совещание депутатов, но окончательного решения они не приняли.

Эта инициатива позволит другим странам свободно производить существующие вакцины. В США пока одобрили три препарата: разработанный американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech, произведенный американской фирмой Moderna и сделанный американской компанией Johnson & Johnson.

Издание пишет, что многие американские законодатели поддерживают такую инициативу, но против нее выступает американская фармпромышленность. Ее представители опасаются, что это подорвет их усилия по разработке инноваций в борьбе с заболеваниями. Кроме того, бывший юрист ВТО Клет Вильямс рассказал CNBC, что упразднение мер патентной защиты создаст опасный прецедент обмена технологиями.

«Администрация должна избегать этой ловушки, которая подорвет десятилетия политики США против принудительной передачи технологий в такие страны, как Китай. К тому же она не приведет к более широкому распространению вакцин», – сказал он.

Николай Соколов

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