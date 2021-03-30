Производители БАД призвали не включать в эксперимент по маркировке продукцию без регистрации

«Союз производителей БАД» считает необходимым включить в проект постановления Правительства РФ о маркировке БАД обязательное требование о наличии свидетельства о государственной регистрации продукции на территории ЕАЭС. Об этом в СРО СП БАД заявили накануне итогового заседания проектно-экспертной группы в Минпромторге.

Озабоченность организации вызвал распространенный в СМИ пресс-релиз ЦПРТ и IHerb, а также последующие материалы в СМИ. В них приводятся комментарии главы представительства трансграничного сервиса в России Ильи Микина, который заявил: «Мы сами инициировали участие в этом эксперименте (по маркировке БАД). Для нас маркировать и быстрее и проще, чем одномоментно зарегистрировать все продукты».

Как отмечают в СРО СП БАД, Союз получил ряд обращений от разных участников рынка с просьбой пояснить, планируется ли отмена обязательной государственной регистрации в будущем и ее замена на маркировку.

Исполнительный директор СРО СП БАД Александр Жестков отметил, что маркировка БАД не может рассматриваться как альтернатива государственной регистрации БАД, поскольку это вступает в прямое противоречие с действующими нормами Технического регламента Таможенного Союза и действующего законодательства РФ.

«Важно отметить, что код ТН ВЭД является классификатором декларирования, который заявляется импортером самостоятельно, и не может служить основанием для отнесения ввозимого продукта к категории БАД, — подчеркнул он. — Товар приобретает статус БАД, только после регистрации в качестве БАД к пище и получения соответствующего свидетельства о государственной регистрации на территории ЕАЭС. Именно на этом основании нами было предложено в качестве ключевого критерия маркировки БАД – обязательное наличие действующего свидетельства о государственной регистрации, выданного на биологически активные добавки к пище и размещенного в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС. При этом нами был учтен опыт маркировки ЛС, где обязательный GTIN код выдается только на основании регистрации продукта. В противном случае маркировка может привести к легализации товара, который не обладает признаками биологически активных добавок и правового статуса на территории РФ не имеет».

В СРО СП БАД отметили ряд серьезных социально-экономических последствий, которые может иметь включение в эксперимент по маркировке продукции без регистрации в качестве БАД на территории ЕАЭС.

«Так, конкурентное преимущество, очевидно, будут иметь те участники процесса, которые не регистрируют свою продукцию, но получат признаки рыночной легализации в виде маркировки, в первую очередь, трансграничные сервисы, — заявили в Союзе. — Ведь эти игроки реализуют товары для здоровья под видом БАД без прохождения обязательных процедур допуска на рынок; осуществляют деятельность без регистрации юридического лица; не являются налоговыми резидентами РФ; не обеспечивают обязательные требования законодательства о защите прав потребителей в РФ; не несут иные затраты, связанные с соблюдением российского законодательства. При этом неравенство условий коснется всех официальных участников российского рынка БАД: от производителей до дистрибьюторов и розничного ритейла, с одной стороны, и трансграничных сервисов, с другой».

Данный подход, по мнению производителей БАД, также будет иметь далеко идущие негативные социальные последствия в части введения потребителей в заблуждение, сталкивающихся с хотя и маркированной, но незарегистрированной продукцией, не прошедшей исследований на безопасность. «Наличие маркировки у незарегистрированных пищевых продуктов позволит продвигать их под видом БАД с указанием на качество и безопасность, которые по факту не подтверждены, а это законом «О защите прав потребителей» рассматривается как введение потребителя в заблуждение», — пояснили в СРО СП БАД.

Наконец, в случае отмены СОГР на БАД, под большим вопросом оказывается перспектива развития отрасли, поскольку многие участники рынка в ситуации неравных конкурентных условий могут принять решение об уходе с рынка, что негативно скажется на налоговых отчислениях в бюджеты всех уровней и может обернуться сокращением числа рабочих мест, заключили в организации.

СРО СП БАД объединяет 30 крупнейших российских и иностранных производителей биологически активных добавок, которые в совокупности контролируют до 70% легального оборота этой продукции.

Материал партнера: СРО СП БАД

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