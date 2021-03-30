Стали известны регионы с самыми низкими зарплатами фармацевтов

Исследователи назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами фармацевтов. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Самые низкие зарплаты специалистам платят в Оренбурге и Астрахани.
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил предложения фармрынка на позицию «Фармацевт». Наиболее востребованы среди работодателей специалисты со стажем работы от двух лет и имеющие высшее мед- или фармобразование.
По данным сервиса, средняя зарплата фармацевта в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 60 тыс. руб, во Владивостоке – 50 тыс. руб. При этом зарплатный максимум в Москве достигает 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 90 тыс. руб., во Владивостоке – 85 тыс. руб.
Значительно меньше средние зарплаты в Оренбурге и Астрахани – 35 и 37 тыс. руб. Пик зарплаты фармацевта в этих городах – 55 и 57 тыс. руб. соответственно.
Исследователи также воссоздали портрет соискателя. В 91% это женщина около 33 лет. В половине случаев (52%) имеет высшее образование и не имеет работы на момент размещения резюме (67%). Средний срок работы соискателя на последнем месте 3,3 года, редко готовы к переезду (19%).
Ранее «ФВ» писал о зарплатах медицинских представителей. Самые низкие выплаты вновь зафиксированы в Оренбурге.
Зарплаты фармацевтов
|Город
|Среднерыночная
заработная
плата (тыс. руб.)
|Москва
|70
|Санкт-Петербург
|60
|Архангельск
|40
|Астрахань
|37
|Белгород
|38
|Владивосток
|53
|Волгоград
|40
|Воронеж
|40
|Екатеринбург
|47
|Казань
|40
|Кемерово
|38
|Краснодар
|45
|Красноярск
|43
|Набережные Челны
|40
|Нижний Новгород
|40
|Новосибирск
|43
|Омск
|40
|Оренбург
|35
|Пермь
|40
|Псков
|40
|Ростов-на-Дону
|43
|Рязань
|40
|Самара
|40
|Смоленск
|40
|Сочи
|52
|Тверь
|43
|Уфа
|40
|Хабаровск
|50
|Челябинск
|40
|Ярославль
|40