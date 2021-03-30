Стали известны регионы с самыми низкими зарплатами фармацевтов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил предложения фармрынка на позицию «Фармацевт». Наиболее востребованы среди работодателей специалисты со стажем работы от двух лет и имеющие высшее мед- или фармобразование.

По данным сервиса, средняя зарплата фармацевта в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 60 тыс. руб, во Владивостоке – 50 тыс. руб. При этом зарплатный максимум в Москве достигает 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 90 тыс. руб., во Владивостоке – 85 тыс. руб.

Значительно меньше средние зарплаты в Оренбурге и Астрахани – 35 и 37 тыс. руб. Пик зарплаты фармацевта в этих городах – 55 и 57 тыс. руб. соответственно.

Исследователи также воссоздали портрет соискателя. В 91% это женщина около 33 лет. В половине случаев (52%) имеет высшее образование и не имеет работы на момент размещения резюме (67%). Средний срок работы соискателя на последнем месте 3,3 года, редко готовы к переезду (19%).

Ранее «ФВ» писал о зарплатах медицинских представителей. Самые низкие выплаты вновь зафиксированы в Оренбурге.

Зарплаты фармацевтов