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Стали известны регионы с самыми низкими зарплатами фармацевтов

Исследователи назвали регионы с самыми высокими и низкими зарплатами фармацевтов. Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Самые низкие зарплаты специалистам платят в Оренбурге и Астрахани.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы  SuperJob  изучил предложения фармрынка на позицию «Фармацевт». Наиболее востребованы среди работодателей специалисты со стажем работы от двух лет и имеющие высшее мед- или фармобразование.

По данным сервиса, средняя зарплата фармацевта в Москве составляет 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 60 тыс. руб, во Владивостоке – 50 тыс. руб. При этом зарплатный максимум в Москве достигает 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 90 тыс. руб., во Владивостоке – 85 тыс. руб.

Значительно меньше средние зарплаты в Оренбурге и Астрахани – 35 и 37 тыс. руб. Пик зарплаты фармацевта в этих городах – 55 и 57 тыс. руб. соответственно.

Исследователи также воссоздали портрет соискателя. В 91% это женщина около 33 лет. В половине случаев (52%) имеет высшее образование и не имеет работы на момент размещения резюме (67%). Средний срок работы соискателя на последнем месте 3,3 года, редко готовы к переезду (19%).

Ранее «ФВ» писал о зарплатах медицинских представителей. Самые низкие выплаты вновь зафиксированы в Оренбурге.

Зарплаты фармацевтов

Город Среднерыночная
заработная
плата (тыс. руб.)
Москва 70
Санкт-Петербург 60
Архангельск 40
Астрахань 37
Белгород 38
Владивосток 53
Волгоград 40
Воронеж 40
Екатеринбург 47
Казань 40
Кемерово 38
Краснодар 45
Красноярск 43
Набережные Челны 40
Нижний Новгород 40
Новосибирск 43
Омск 40
Оренбург 35
Пермь 40
Псков 40
Ростов-на-Дону 43
Рязань 40
Самара 40
Смоленск 40
Сочи 52
Тверь 43
Уфа 40
Хабаровск 50
Челябинск 40
Ярославль 40
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik

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30 марта, 2021 | Просмотров: 105