Австрия намерена закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о том, что страна ведет переговоры о поставках вакцины «Спутник V», передает издание ОЕ24. Курц сообщил, что позвонил Президенту России Владимиру Путину 26 февраля и в тот же день установил контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«Не нужно надевать геополитические шоры, имея дело с вакциной. Единственное, что имеет значение, это то, является ли вакцина эффективной и безопасной, а не от то, откуда она берется. Поэтому с февраля мы находимся в хорошем обмене с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит еще 1 млн доз вакцины, то можно будет раньше вернуться к нормальной жизни, и мы сможем спасти много жизней и рабочих мест», – подчеркнул он.

ОЕ24 добавляет, что 5 марта канцлер провел встречу и несколько телефонных звонков с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым. С тех пор переговоры по контракту с РФПИ продолжаются. Уже проведено несколько видеоконференций и телефонных разговоров с РФПИ и послом России в Австрии Дмитрием Любинским при участии Федерального министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии (BMSGPK) и правового отдела Министерства финансов.

Предметом переговоров является покупка 1 млн доз «Спутник V» для вакцинации 500 тыс. человек с апреля (поставка 300 тыс. доз в апреле, 500 тыс. доз в мае и 200 тыс. доз в начале июня 2021 года). Уже подписано соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами и создана комната данных (с доступом для местных органов здравоохранения).

В настоящее время EMA проводит процедуру постоянной экспертизы «Спутник V». Также в конце марта «ФВ» сообщал, что ЕМА в апреле направит экспертов в Россию для инспекции «производства и клинических исследований» вакцины «Спутник V». Специалисты оценят производство вакцины «Спутник V» и клинические исследования, связанные с ней.

Николай Соколов

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