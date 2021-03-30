Аптеки заинтересовались возможностью продавать ветеринарные препараты

Аптеки хотят заниматься продажей ветеринарных препаратов, аргументируя это недостаточной доступностью лекарств для животных на отдаленных территориях и схожей нормативной базой.

С просьбой о возможности аптек продавать лекарства для ветеринарного применения в Россельхознадзор обратилась Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма». В письме на имя председателя ведомства Елены Цветковой, с которым ознакомился «ФВ», ассоциация предлагает расширить вид фармацевтической деятельности за счет реализации ветеринарных препаратов.

Ветеринария может стать потенциальным направлением для аптечных организаций, считают участники фармрынка.

Что нужно аптеке для получения разрешения на продажу ветеринарных препаратов? Выгодно ли аптекам продавать такие лекарства? Сколько стоит рынок лекарств для животных? Подробнее об этом читайте в «ФВ» № 8 от 30 марта 2021 года.

Руслан Мавлиханов

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