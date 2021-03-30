Валентина Косенко назначена исполняющей обязанности генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП»

Заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко назначена исполняющей обязанности генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП». К исполнению новых обязанностей она приступила сегодня, 30 марта.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ № 54пк от 29.03.2021, в соответствии с которым с 30 марта 2021 года исполняющей обязанности генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП») назначена Валентина Косенко. Об этом сообщила пресс-служба «НЦЭСМП».

Валентина Косенко – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Она окончила Пятигорский фармацевтический институт. Работала на различных должностях в аптечных организациях Московской области и в Центральной контрольно-аналитической лаборатории Аптечного управления Исполкома Мособлсовета. Более 17 лет отработала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, с 28 февраля 2018 года была заместителем руководителя. Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением № 743-р освободил 27 марта Косенко от должности заместителя руководителя Росздравнадзора по ее просьбе.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Минздрав не стал продлевать пятилетний контракт с гендиректором ФГБУ «НЦЭСМП» Юрием Олефиром, который возглавлял организацию с ноября 2015 года.

Елена Сидорова

pharmvestnik