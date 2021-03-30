Novartis закрывает завод в США и увольняет сотрудников на фоне падения продаж «Золгенсма»

Novartis увольняет 400 человек и закрывает центр генной терапии в США, который компания приобрела два года назад. Также сообщается, что в IV квартале прошлого года продажи принадлежащего Novartis препарата «Золгенсма» снизились на 37 млн долл. по сравнению с III кварталом.

Novartis закрывает свой завод в Лонгмонт, штат Колорадо, который компания приобрела у AstraZeneca в 2019 году, сообщает Reuters. Также Novartis уволит 400 человек, которые работали на этом предприятии. Теперь компания планирует производить препараты генной терапии на двух других производственных объектах в Иллинойсе и Северной Каролине.

Также Reuters сообщает о падении продаж «Золгенсма», самого дорогого лекарственного препарата в мире, который Novartis приобрела вместе с компанией AveXis в 2018 году за 8,7 млрд долл. В четвертом квартале прошлого года продажи составили 254 млн долл. в по сравнению с 291 млн долл. в третьем.

В сентябре 2020 года FDA запросило у Novartis дополнительные испытания препарата, после того как компания захотела расширить область его применения на пожилых людей. Компания сообщала, что запрос FDA не был связан с приостановкой испытаний препарата после того, как в прошлом году появилась информация о возможных неврологических эффектах после его применения. Но Reuters пишет, что эта ситуация могла повлиять на продажи.

В России компания Novartis начала регистрацию препарата «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) в июле 2020 года, соответствующая информация была размещена на сайте госреестра Минздрава. В США применение препарата было одобрено в 2019 году для пациентов до двух лет, а на территории Евросоюза он получил условное одобрение в марте 2020 года.