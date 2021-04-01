«Система» выкупила пакет «Ростеха» в фармкомпании «Синтез»

АФК «Система» выкупила у «Ростеха» 32,38% фармпроизводителя «Синтез» (Курган), входящего в холдинг «Биннофарм Групп», пишут «Ведомости» со со ссылкой на представителей компаний. Сделка была закрыта 30 марта, сказал изданию источник, близкий к одной из сторон.

Сумма сделки не раскрывается. «Ростех» владел долей в компании через «дочку» «Национальная иммунобиологическая компания» (Нацимбио).

О планах продать этот актив глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал в декабре 2020 года.

В феврале «Система», ВТБ и РФПИ с партнерами завершили создание холдинга «Биннофарм Групп».

Эффективная доля АФК «Система» совместно с ВТБ в холдинге составит 79%, консорциума инвесторов — 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами — физическими лицами.

«Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Гендиректор «Биннофарм Групп» — Рустем Муратов.

В 2020 году объем продаж компаний холдинга вырос на 25% — до 27,5 млрд рублей.

interfax