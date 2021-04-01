«Фармстандарт» выиграл 29 аукционов на поставку Спинразы

ФКУ Минздрава РФ 15, 16 и 17 марта объявило аукционы на плановую закупку Спинразы – первого в мире препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). В России нусинерсен c 2020 года включен в перечень ЖНВЛП.
Помимо фармкомпании Виктора Харитонина, участие в торгах принимала компания «Фармстор», однако выиграл все аукционы «Фармстандарт». Он поставит 1 488 флаконов Спинразы (предельная стоимость за упаковку составляет 4,9 млн рублей) в медорганизации Пензенской, Омской, Ростовской, Кировской и других областей, всего препарат будет поставлен в 100 различных учреждений.
Ранее главным поставщиком препарата была ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. В феврале она в экстренном порядке поставила фонду «Круг добра» нусинерсен почти на 129 млн рублей.
Препарат был доставлен в четыре медучреждения – ГБУЗ Архангельской области «Детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, в Республиканскую детскую клиническую больницу Республики Коми и ГБУЗ Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница».
Помимо нусинерсена, экспертным советом фонда для лечения СМА утверждены Эврисди (рисдиплам) от Roche и Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis.
Рисдиплам был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Золгенсма является одним из самых дорогих лексредств, стоимость одной инъекции оценивается в $2,1–2,5 и не зарегистрирована в России, хотя документы на регистрацию препарата были поданы в июле 2020 года.
Фото: pharmstd.ru