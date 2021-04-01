«Фармстандарт» выиграл 29 аукционов на поставку Спинразы

Компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина выиграла все 29 аукционов на поставку Спинразы (нусинерсена) подопечным фонда «Круг добра». Сумма контрактов составляет 7,3 млрд рублей. Компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина выиграла все 29 аукционов на поставку Спинразы (нусинерсена) подопечным фонда «Круг добра». Сумма контрактов составляет 7,3 млрд рублей.

ФКУ Минздрава РФ 15, 16 и 17 марта объявило аукционы на плановую закупку Спинразы – первого в мире препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). В России нусинерсен c 2020 года включен в перечень ЖНВЛП.

Помимо фармкомпании Виктора Харитонина, участие в торгах принимала компания «Фармстор», однако выиграл все аукционы «Фармстандарт». Он поставит 1 488 флаконов Спинразы (предельная стоимость за упаковку составляет 4,9 млн рублей) в медорганизации Пензенской, Омской, Ростовской, Кировской и других областей, всего препарат будет поставлен в 100 различных учреждений.

Ранее главным поставщиком препарата была ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля. В феврале она в экстренном порядке поставила фонду «Круг добра» нусинерсен почти на 129 млн рублей.

Препарат был доставлен в четыре медучреждения – ГБУЗ Архангельской области «Детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, в Республиканскую детскую клиническую больницу Республики Коми и ГБУЗ Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница».

Помимо нусинерсена, экспертным советом фонда для лечения СМА утверждены Эврисди (рисдиплам) от Roche и Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis.

Рисдиплам был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Золгенсма является одним из самых дорогих лексредств, стоимость одной инъекции оценивается в $2,1–2,5 и не зарегистрирована в России, хотя документы на регистрацию препарата были поданы в июле 2020 года.