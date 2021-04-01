Pfizer приступит к клиническим исследованиям лиофилизированной версии вакцины

Pfizer и BioNTech планируют в ближайшее время начать тестирование не требующей ультрахолодного хранения версии вакцины против COVID-19. Сейчас вакцину Pfizer можно хранить при температуре от -70 до -85 °C.

Pfizer и ее партнер BioNTech работают над «сухой» версией вакцины против COVID-19, пишет WSJ. Компании начнут клинические испытания лиофилизированного варианта у взрослых пациентов в возрасте 18–55 лет в апреле. В исследовании примут участие 1100 человек, в ходе него специалисты определят, является ли «сухая» версия вакцины более эффективной и безопасной по сравнению со стандартным вариантом. В случае успеха новый состав может быть готов к использованию к началу следующего года.

Лиофилизированные вакцины имеют преимущества перед замороженными или жидкими вакцинами, поскольку им требуется только стандартное охлаждение. Препарат можно будет легче доставлять в сельские районы и в страны с низком уровнем доходов, в которых наблюдаются сложности со специальным оборудованием.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в форме лиофилизата в августе прошлого года. По словам заместителя директора Института Гамалеи Дениса Логунова, лиофилизированная форма вакцины хранится при более высоких температурах, в отличие от вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в форме раствора. Производство такой формы препарата было запущено в России в ноябре 2020 года.

Также Pfizer сообщила, что ее вакцина на 100% эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет, пишет NBCnews. В этих испытаниях приняли участие 2200 подростков, половина из которых получила плацебо, а другая половина вакцину.

Николай Соколов

pharmvestnik