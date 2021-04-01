Teva возобновила поставки винкристина в Россию

Компания Teva сообщает о возобновлении поставок противоопухолевого препарата «Винкристин-Тева» (МНН винкристин). Первая отгрузка состоялась в марте.

Израильская компания Teva в марте 2021 года возобновила поставки винкристина в Россию, говорится в сообщении производителя, поступившем в «ФВ». Перерыв в поставках был с июля 2020 года, когда в нашу страну пришла последняя партия препарата.

В компании объясняли, что поставки «Винкристин-Тева» в Россию стали экономически нецелесообразными из-за применения правила «третий лишний» и ценообразования на препараты. Возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенным постановлением правительства №1771 от 31.10.2020.

После перерегистрации отпускная цена увеличилась в 2,8 раза на препарат с дозировкой 1 мг/2 мл — до 608,64 руб. за упаковку, а с дозировкой 1 мг/1мл — в 2,4 раза, до 358,03 руб. Цену также увеличили и на винкристин производства российской компании «Верофарм». Она выросла на 21% — до 153,42 руб. за упаковку.

При этом ФАС не сразу согласовала увеличение стоимости винкристина. В первый раз, когда заявление на перерегистрацию подали Teva и НМИЦ Блохина, антимонопольная служба заявляла об отсутствии дефицита препарата.

В конце 2020 года об отсутствии лекарств сообщали благотворительные фонды со ссылкой на список, подготовленный специалистами НМИЦ гематологии.

Замдиректора по развитию онкологической помощи в регионах НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр Петровский полагает, что производителям невыгодно выпускать небольшой объем недорогих лекарств.

Елена Калиновская

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