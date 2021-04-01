Власти США заблокировали сделку в области скрининга рака стоимостью 7 млрд долларов

Биотехнологическая компания Illumina планировала приобрести стартап Grail за 7,1 млрд долларов. Однако FTC выступила против реализации данной сделки, поскольку это может привести к гибели конкуренции в этой области.

Федеральная торговая комиссия (FTC) подала в суд, чтобы помешать реализации сделки о приобретении биотехнологической компанией Illumina стартапа в области онкологического скрининга Grail. Поддержку проекту оказывают миллиардеры Джефф Безос и Билл Гейтс. Сумма соглашения составила 7,1 млрд долл. Как считает FTC, его реализация приведет к падению конкуренции в области проведения обследований на выявление рака в США, а, как следствие, станет причиной прекращения инноваций в этой сфере и увеличит стоимость на их услуги. Об этом сообщается на официальном сайте антимонопольного органа.

После заявления комиссии акции Illumina упали на 6,6%. Это самое сильное падение с октября прошлого года.

Grail входит в число компаний, специализирующихся в передовой области разработки методов жидкой биопсии, позволяющих выявлять наличие рака на основе образцов крови. Появление таких технологий является заветным желанием многих в области медицины уже долгие годы, однако процесс их создания сложен. Тесты на определение раковых опухолей должны обнаруживать множество различных маркеров, которые могут сигнализировать о множестве типов рака, а также не давать ложноположительных результатов.

Grail привлекла инвестиции от таких компаний, как Johnson & Johnson, Canada Pension Plan Investment Board и Arch Venture Partners. По данным PitchBook, компания получила в общей сложности 2 млрд долл. от инвесторов.

Illumina основала Grail в 2015 году и владеет почти 15% акций стартапа. Компания продает оборудование для генетического секвенирования, которое используется для проведения тестов на наличие раковых опухолей, а также занимается геномными исследованиями. FTC опасается, что, если сделка состоится, Illumina поднимет цены на инструменты для секвенирования генома, которые покупают у них конкуренты Grail, что препятствует проведению их исследований и разработок. Впоследствии это отрицательно скажется на конкуренции в этой сфере.

«Вертикальные слияния компаний в сфере здравоохранения могут подавить конкуренцию, загубить совершение новых открытий и увеличить цены на услуги для пациентов», – написал комиссар FTC Рохит Чопра в Twitter.

Illumina заявила, что выступит против судебного дела, заведенного FTC, и продолжит реализацию сделки. Эта уже не первый случай, когда FTC выступает против сделок Illumina. В 2019 году антимонопольный орган не позволил компании приобрести фирму в области секвенирования генов Pacific Biosciences за 1,2 млрд долл.

Фото: illumina.com

Владимир Заболотских

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