ВОЗ сообщила о безопасности китайских вакцин при недостатке данных

ВОЗ сообщила, что вакцины китайских производителей Sinovac и Sinopharm «продемонстрировали безопасность и хорошую эффективность против симптоматических случаев COVID-19». Однако в организации отметили, что не хватает данных об эффективности вакцин среди лиц старшего возраста и пациентов с сопутствующим заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцины против COVID-19 от китайских компаний Sinovac и Sinopharm продемонстрировали «безопасность и хорошую эффективность», сообщает издание The Economic Times. Ранее компании подали в ВОЗ заявки на одобрение вакцин.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ заявила, что изучила представленные на данный момент данные, и отметила, что обе вакцины «продемонстрировали безопасность и хорошую эффективность против симптоматических случаев COVID-19». Однако эксперты отметили, что «данные по обеим вакцинам для старших возрастных групп и лиц с сопутствующими заболеваниями отсутствуют».

Вакцины от Sinovac и Sinopharm входят в число четырех китайских препаратов от COVID-19, одобренных в стране. Также в КНР одобрены препараты от CanSiono и Anhui Zhifei Longcom. SAGE сообщает, что ни одна из них пока не получила одобрение ВОЗ. Одобренные организацией препараты входят в «список для использования в чрезвычайных ситуациях», который открывает странам всего мира возможность одобрить и импортировать вакцину по упрощенной схеме.

Это также открывает двери для попадания препарата в глобальную схему совместного использования вакцин COVAX, которая направлена ​​на обеспечение равного доступа к вакцинам во всем мире, особенно в бедных странах.

«На данный момент у нас есть информация о том, что эти вакцины безопасны и сейчас они находятся в процессе анализа окончательной эффективности, на основе которой их будут вносить в список для использования в чрезвычайных ситуациях», — рассказал председатель SAGE Алехандро Кравиото.

Николай Соколов

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