В Смоленске заведующую кафедрой фармфакультета приговорили к 7,5 годам тюрьмы за взятки

Заведующую кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации дополнительного профобучения Смоленского госмедуниверситета приговорили с 7,5 годам лишения свободы. Она признана виновной в 28 эпизодах взяточничества.

Промышленный районный суд Смоленска вынес приговор в отношении заведующей кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации дополнительного профобучения СГМУ Анастасии Киселевой. Она получила самый суровый приговор среди сотрудников этого вуза, кто брал взятки. Следствие доказало суду 28 эпизодов получения взяток от студентов. Информация размещена на сайте суда.

«ФВ» уже рассказывал о коррупции в СГМУ. За 10–15 тыс. руб. две преподавательницы и декан фармацевтического факультета ставили удовлетворительные оценки заочникам и выдавали дипломы о профессиональной переподготовке без проверки знаний. Декан Анна Крикова вину свою признала и заключила сделку со следствием. В 2018 году ее оштрафовали на 250 тыс. руб., она продолжает трудиться на своем посту.

В марте 2019 года старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии СГМУ Ольга Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы условно (она также активно сотрудничала со следствием).

Анастасия Киселева получила самый суровой приговор: 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор может быть обжалован.

Екатерина Погонцева

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