ТГУ и «Органика» будут работать над формированием кадрового потенциала фармпроизводства

ТГУ и российский производитель лекарственных препаратов АО «Органика» расширяют взаимодействие в сфере образования и совместных исследований. В ходе рабочего визита делегации компании в ТГУ достигнуты договоренности о подготовке кадров для компании «Органика» и возможности прохождения студентами производственной практики на базе предприятия.

Наряду с этим стороны будут вести совместные исследования, направленные на создание новых фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов и контроля их качества.

«Наша компания активно развивается, в частности, у нас есть потребность в химиках, технических и сервисных специалистах с химическим профилем подготовки, поэтому мы заинтересованы в выпускниках ТГУ, — подчеркнул во время встречи директор по развитию АО «Органика» Андрей Лянгус. — Компания создает новые препараты, производство оснащается современным оборудованием, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые специалисты, обладающие хорошими базовыми знаниями и умеющие работать в команде».

Наряду с этим фармкомпания выразила готовность регулярно принимать на практику студентов Томского государственного университета с последующим трудоустройством тех, кто хорошо себя зарекомендовал. Стороны обсудили возможность системного сотрудничества, в том числе поддержку компанией талантливых студентов через корпоративные стипендии, тематические олимпиады, стажировки.

«Промышленные партнеры — очень важная часть экосистемы, которую выстраивает университет, — отметил проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков. — Отношения с нашими партнерами мы развиваем по принципу «расти вместе». Мы приглашаем компанию к активному участию в образовательном процессе, поскольку, кто как не работодатель знает, какие компетенции нужны выпускнику, чтобы он выходил не «полуфабрикатом», а полноценным специалистом без дальнейших временных затрат компании на повышение его квалификации».

ТГУ готов включить в программу обучения химиков специализированный трек в интересах АО «Органика», помимо этого университет предложил промышленному партнеру программы ДПО, которые позволяют быстро добрать нужные компетенции уже работающим специалистам.

Одним из важных направлений взаимодействия университета и промышленного партнера станет наука. Стороны уже сотрудничают в области разработки методик анализа. На постоянной основе сотрудники АО «Органики» приняли участие в зимней школе ХФ, организованной на базе лаборатории физико-химических методов анализа ХФ ТГУ. Промпартнер и ученые намерены расширить исследования, результаты которых будут использованы для создания новых лекарств и контроля их качества. В ближайшем будущем стороны подпишут дорожную карту, детально определяющую взаимодействие.

Материал партнера: АО «Органика»

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