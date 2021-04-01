Шпигеля госпитализировали из-за проблем со здоровьем

Бориса Шпигеля госпитализируют в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Ранее ему несколько раз уже вызывали скорую помощь в следственный изолятор и в суд.

Главу группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля госпитализируют в больницу СИЗО «Матросская Тишина», сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину. По ее словам, бизнесмена накануне вечером перевели в СИЗО-4. Там состояние его здоровья ухудшилось.

«Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу «Матросской Тишины», — сказала она.

Ранее Борису Шпигелю несколько раз уже вызывали скорую помощь в следственный изолятор и в суд из-за плохого самочувствия. Он жаловался на боли в сердце и давление.

В Мосгорсуде 6 апреля будет рассмотрена апелляционная жалоба защиты на приговор об аресте Бориса Шпигеля и его жены Евгении Шпигель, а также бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Адвокаты настаивают на мере пресечения, не связанной с содеражинем в СИЗО, в том числе из-за состояния здоровья.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также Антона Колоскова в даче взяток экс-губернатору в виде дорогих часов, автомобиля и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Обвиняемы не признают вины.

Ринат Васбеев

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