Центр лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов левофлоксацин, протионамид, спарфлоксацин, теризидон и циклосерин. Прием заявок на участие заканчивается 8 апреля, аукционы состоятся 12 апреля.

Объявления об аукционах размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 333 473,56 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:15.

– Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 599 682,85 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:30.

– Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг

Начальная (максимальная) цена контракта:19 112 339,41 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:00.

– Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта:15 998 119,20 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:45.

– Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 260 570,46 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:45.

– Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 73 716 771,60 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:30.

– Теризидон, капсулы, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 88 287 176,34 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 09:00.

– Циклосерин, капсулы, 125 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 29 044 342,80 руб.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 09:15.

Елена Сидорова

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