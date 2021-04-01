Центр лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов левофлоксацин, протионамид, спарфлоксацин, теризидон и циклосерин. Прием заявок на участие заканчивается 8 апреля, аукционы состоятся 12 апреля.
Объявления об аукционах размещены на портале zakupki.gov.ru.
– Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 23 333 473,56 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:15.
– Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 599 682,85 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:30.
– Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг
Начальная (максимальная) цена контракта:19 112 339,41 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:00.
– Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 500 мг
Начальная (максимальная) цена контракта:15 998 119,20 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:45.
– Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 26 260 570,46 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 12:45.
– Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 73 716 771,60 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:30.
– Теризидон, капсулы, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 88 287 176,34 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 09:00.
– Циклосерин, капсулы, 125 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 29 044 342,80 руб.
Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 09:15.
Елена Сидорова
pharmvestnik