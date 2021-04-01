Takeda завершает сделку по продаже безрецептурного бизнеса инвестфонду Blackstone

Takeda объявила о завершении ранее объявленной сделки о продаже безрецептурного бизнеса Takeda Consumer Healthcare в Японии частному американскому инвестиционному фонду Blackstone Group. Сумма сделки составила 2,8 млрд долл.

Фармкомпания Takeda завершает ранее объявленную сделку о продаже Takeda Consumer Healthcare Company, пишет BioSpace. Проданный портфель включает в себя различные безрецептурные лекарства и товары для здоровья, общая выручка которых в 2019 финансовом году составила более 540 млн долл. (60 млрд йен). Покупателем выступил американский инвестфонд Blackstone.

В портфель также входит региональный бренд Alinamin Pharmaceuticals, его витамины B1 и средство от простуды Benza. Takeda полагает, что под руководством Blackstone у Alinamin «будут хорошие возможности для роста и развития своих продуктовых предложений в будущем для удовлетворения растущих потребностей потребителей».

Впервые о сделке было объявлено в августе 2020 года. На Takeda Consumer Healthcare приходится 3% общего показателя объема продаж компании. Последние месяцы Takeda заключает сделки по продаже препаратов и подразделений для сокращения долга, который появился у компании после покупки Shire в январе 2019 года.

Так, в конце февраля этого года Takeda заявила о продаже прав на четыре препарата для лечения диабета (Nesina, Liovel, Inisync и Zafatek) компании Teijin. Сумма сделки составила 1,25 млрд долл.

В феврале «ФВ» сообщал, что Takeda завершила продажу своих непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за 825 млн долл. В рамках этой сделки Takeda передала Hypera права и свою долю в портфеле, который включает 18 безрецептурных и фармацевтических продуктов. При этом 300 сотрудников Takeda перейдут в Hypera. По условиям соглашения Takeda будет производить продукты и поставлять их Hypera.

В декабре 2020 года «ФВ» также сообщал, что Takeda продаст некоторые свои метаболические препараты и препараты от сердечных заболеваний китайской компании Hasten Biopharmaceutic. Сумма сделки составит 322 млн долл.

Николай Соколов

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