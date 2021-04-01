Более 60% фармспециалистов надеются на рост заработка в 2021 году

Только треть фармкомпаний повысили зарплаты персоналу в прошлом году. В 2021 году большинство опрошенных работодателей с фармрынка планируют пересмотреть зарплаты сотрудников.
В 2020 году 37% работодателей в секторе фармацевтики повысили зарплаты сотрудникам в диапазоне от 5 до 20%. При этом 8% участников опроса признались, что уровень зарплат в компании снизился на 5–10%. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays.
В этом году фармкомпании планируют пересматривать текущую зарплату и выплачивать бонусы. На вопрос, как изменится доход сотрудников в 2021 году в рамках вашей компании, большинство работодателей (62%) ответили, что зарплаты вырастут на 5–10%. Еще 4% прогнозируют увеличение заработка сотрудников на 11–20%. Остальные участники опроса полагают, что уровень зарплат не изменится.
Работодатели не заявили о планах снизить зарплаты. Но не все работники в это верят – 7 % опрошенных предвидят сокращение своего заработка. При этом почти половина респондентов (49%) ожидает роста зарплат на 5–20%. Есть и те (14%), кто надеется на значительное повышение дохода более, чем на 20%.
Как отмечают авторы исследования, кандидаты редких или узких специальностей, осознавая востребованность на рынке, повышают зарплатные ожидания. Из-за дефицита ценных кадров компании вынуждены переплачивать, что приводит к неравномерному росту зарплат.
«Работодатели стали чаще удерживать ценных сотрудников, предлагая прирост в зарплате и перспективы профессионального развития», – отмечает руководитель направления Life Sciences Sales Hays Елена Коробейникова.
В то же время, попавшие под сокращение сотрудники, стали чаще идти на компромисс при обсуждении финансовых условий работы и готовы рассматривать позиции с понижением функционала, рассказала рекрутер.
Уровни зарплат сотрудников фармкомпаний (отделы продаж) в тыс. руб.
|Регион
|Российская компания
|Международная компания
|Специализированный
сегмент*
|Мин.
|Сред.
|Макс.
|Мин.
|Сред.
|Макс.
|Мин.
|Сред.
|Макс.
|Коммерческий директор
|Москва
|400
|600
|1000
|450
|650
|1200
|400
|550
|850
|Национальный менеджер по продажам/директор по продажам
|Москва
|340
|400
|600
|350
|500
|750
|400
|500
|650
|Территориальный менеджер по продажам
|Москва
|230
|260
|300
|240
|270
|330
|250
|270
|350
|С.-Петербург
|180
|190
|200
|200
|240
|280
|270
|300
|350
|Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым
|100
|190
|200
|210
|240
|270
|220
|270
|350
|Сибирский ФО
|180
|190
|200
|250
|290
|320
|280
|300
|350
|Уральский ФО
|200
|220
|350
|270
|300
|350
|270
|300
|350
|Дальневосточный ФО
|150
|180
|200
|160
|200
|250
|220
|280
|400
|Региональный менеджер по продажам
|Москва
|140
|160
|180
|150
|200
|240
|230
|240
|250
|С.-Петербург
|130
|150
|160
|165
|180
|200
|180
|195
|220
|Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым
|130
|160
|180
|150
|180
|210
|170
|200
|250
|Сибирский ФО
|150
|170
|180
|170
|190
|200
|200
|220
|250
|Уральский ФО
|130
|160
|180
|160
|200
|220
|220
|230
|250
|Дальневосточный ФО
|150
|170
|200
|120
|130
|150
|150
|170
|200
|Приволжский ФО
|140
|160
|180
|160
|180
|220
|180
|200
|250
|Центральный ФО
|140
|160
|180
|140
|160
|170
|200
|220
|250
|Руководитель отдела по аптечным сетям
|Москва
|300
|330
|350
|320
|350
|400
|Менеджер по аптечным сетям
|Москва
|120
|160
|200
|150
|200
|250
|С.-Петербург
|120
|150
|170
|150
|170
|190
|Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым
|130
|150
|180
|140
|160
|190
|Сибирский ФО/
Дальневосточный ФО
|120
|150
|180
|150
|170
|180
|Уральский ФО
|120
|130
|130
|150
|160
|200
Источник: Hays
* Специализированные направления (орфанные препараты, биотехнологии и пр.)
Наталья Маскина
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