Более 60% фармспециалистов надеются на рост заработка в 2021 году

В 2020 году 37% работодателей в секторе фармацевтики повысили зарплаты сотрудникам в диапазоне от 5 до 20%. При этом 8% участников опроса признались, что уровень зарплат в компании снизился на 5–10%. Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Hays.

В этом году фармкомпании планируют пересматривать текущую зарплату и выплачивать бонусы. На вопрос, как изменится доход сотрудников в 2021 году в рамках вашей компании, большинство работодателей (62%) ответили, что зарплаты вырастут на 5–10%. Еще 4% прогнозируют увеличение заработка сотрудников на 11–20%. Остальные участники опроса полагают, что уровень зарплат не изменится.

Работодатели не заявили о планах снизить зарплаты. Но не все работники в это верят – 7 % опрошенных предвидят сокращение своего заработка. При этом почти половина респондентов (49%) ожидает роста зарплат на 5–20%. Есть и те (14%), кто надеется на значительное повышение дохода более, чем на 20%.

Как отмечают авторы исследования, кандидаты редких или узких специальностей, осознавая востребованность на рынке, повышают зарплатные ожидания. Из-за дефицита ценных кадров компании вынуждены переплачивать, что приводит к неравномерному росту зарплат.

«Работодатели стали чаще удерживать ценных сотрудников, предлагая прирост в зарплате и перспективы профессионального развития», – отмечает руководитель направления Life Sciences Sales Hays Елена Коробейникова.

В то же время, попавшие под сокращение сотрудники, стали чаще идти на компромисс при обсуждении финансовых условий работы и готовы рассматривать позиции с понижением функционала, рассказала рекрутер.

Уровни зарплат сотрудников фармкомпаний (отделы продаж) в тыс. руб.

Регион Российская компания Международная компания Специализированный сегмент* Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Мин. Сред. Макс. Коммерческий директор Москва 400 600 1000 450 650 1200 400 550 850 Национальный менеджер по продажам/директор по продажам Москва 340 400 600 350 500 750 400 500 650 Территориальный менеджер по продажам Москва 230 260 300 240 270 330 250 270 350 С.-Петербург 180 190 200 200 240 280 270 300 350 Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым 100 190 200 210 240 270 220 270 350 Сибирский ФО 180 190 200 250 290 320 280 300 350 Уральский ФО 200 220 350 270 300 350 270 300 350 Дальневосточный ФО 150 180 200 160 200 250 220 280 400 Региональный менеджер по продажам Москва 140 160 180 150 200 240 230 240 250 С.-Петербург 130 150 160 165 180 200 180 195 220 Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым 130 160 180 150 180 210 170 200 250 Сибирский ФО 150 170 180 170 190 200 200 220 250 Уральский ФО 130 160 180 160 200 220 220 230 250 Дальневосточный ФО 150 170 200 120 130 150 150 170 200 Приволжский ФО 140 160 180 160 180 220 180 200 250 Центральный ФО 140 160 180 140 160 170 200 220 250 Руководитель отдела по аптечным сетям Москва 300 330 350 320 350 400 Менеджер по аптечным сетям Москва 120 160 200 150 200 250 С.-Петербург 120 150 170 150 170 190 Южный ФО/Сев.Кавказ/Крым 130 150 180 140 160 190 Сибирский ФО/ Дальневосточный ФО 120 150 180 150 170 180 Уральский ФО 120 130 130 150 160 200

Источник: Hays

* Специализированные направления (орфанные препараты, биотехнологии и пр.)

Наталья Маскина

pharmvestnik