«Сбер Еаптека» займет площади обанкротившегося фармдистрибьютора «Роста»

«Сбербанк» рассчитывает увеличить шансы на продажу площадки обанкротившегося фармдистрибьютора «Роста» в Санкт-Петербурге за счет заполнения площади складкими помещениями сервиса «Сбер Еаптека», принадлежащего «Сбербанку». Речь идет о комплексе площадью около 11 тыс. кв. м.

«Сбер Еаптека» начнет использовать промышленную площадку ГК «Роста» в индустриальном парке Конная Лахта под распределительный центр, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор компании Антон Буздалин сообщил, что в стадии заключения находится договор аренды на 11 тыс. кв. м в производственном комплексе. Это единственный готовый автоматизированный фармацевтический склад, который можно быстро ввести в эксплуатацию, уточнил он. По словам Буздалина, распределительный центр будет обслуживать потребности собственных и партнерских аптек сервиса в Петербурге и Ленобласти. К «Еаптеке» подключено 95 точек на территории региона.

В Сбербанке пояснили, что сдача площадей в аренду позволит повысить коммерческую привлекательность объекта для последующей продажи.

Производство площадью 18 тыс. кв. м было заложено в 2016 году, когда основатель группы «Роста» Давид Паникашвили открыл в «Сбербанке» кредитную линию на 2,6 млрд руб. В 2018 году этот долг выкупила компания ООО «Нефтесервис», принадлежащая «Сбербанку». Сейчас задолженность Паникашвили перед банком превышает 8 млрд руб. В январе 2019 года АО «Роста» признали банкротом. В 2018 году завод впервые выставили на продажу – тогда залогодержатель актива Сбербанк надеялся выручить за него более 3 млрд руб. Покупателей на площадку тогда не нашлось, участники рынка называли ее стоимость завышенной. В январе 2021 года объект вновь выставили на продажу – уже за 2,5 млрд руб., но торги снова не состоялись из-за отсутствия заявок.

Елена Сидорова

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik