Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Шпигеля и других фигурантов дела о взятке

Назначена дата рассмотрения жалоб защиты на решение суда об аресте подозреваемых по делу о взятках сотрудников компании «Биотэк» бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Рассмотрение апелляционных жалоб на арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жены Евгении Шпигель назначены к рассмотрению в Московском городском суде на 6 апреля. В отношении директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова рассмотрение состоится 7 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Дата заседания по апелляции для предполагаемых посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова еще не назначена.

Защита обвиняемых на прошлой неделе подала апелляцию на постановления Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения обвиняемых в виде заключения под стражу. 22 марта суд арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Евгению Шпигель и Антона Колоскова. Борис Шпигель был арестован 23 марта. Заседание об его аресте было перенесено из-за того, что обвиняемого госпитализировали из зала суда.

Представители «Биотэка» считают, что нахождение в СИЗО «может убить» Бориса Шпигеля и его жену, учитывая их возраст и состояние здоровья.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, а также Антона Колоскова в даче взяток губернатору в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые не признают вины. Борис Шпигель связывает уголовное дело с переделом фармацевтического рынка.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Елена Сидорова

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