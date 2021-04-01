Ученые узнали о способности Т-лимфоцитов распознавать новые штаммы вируса SARS-CoV-2

Т-лимфоциты, выработанные у перенесших оригинальный вариант коронавируса пациентов, могут распознавать новые штаммы SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальными институтами здравоохранения США.

Т-лимфоциты, которые вырабатываются у переболевших оригинальным штаммом коронавируса пациентов, могут распознавать три новых штамма SARS-CoV-2: «британский», «бразильский» и «южноафриканский». Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Национальных институтов здравоохранения США. По мнению специалистов, это хороший знак для вакцин от COVID-19, поскольку они смогут бороться с появляющимися мутациями вируса.

Ученые изучали Т-клетки, обнаруженные в образцах крови пациентов, переболевших исходным штаммом вируса. Они смотрели на то, могут ли эти клетки распознавать новые штаммы коронавируса, которые характеризуются мутацией в спайковом белке, предназначенном для прикрепления к здоровым клеткам. Несмотря на мутации, CD8+Т-лимфоциты показали способность распознавать три варианта SARS-CoV-2: британский B.1.1.7, южноафриканский B.1.351 и бразильский B.1.1.248.

«Исследователи отмечают, что, по результатам исследования, ответ Т-клеток у перенесших вирус людей и, скорее всего, у получивших вакцину, в основном не зависит от мутаций, обнаруженных в этих трех вариантах, а должен обеспечивать защиту от возникающих штаммов», — пишет американское агентство в своем пресс-релизе.

Ученые добавляют, что ответы Т-клеток «оставались в основном неизменными и могли распознавать практически все мутации в изученных вариантах».

Тем не менее, специалисты пишут, что у исследования были ограничения. В нем приняли участие 30 человек только из Северной Америки. Они отмечают, что необходимы более масштабные исследования, чтобы получить более точные данные.

Николай Соколов

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