В России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 у животных

Первую в мире вакцину против COVID-19 у животных зарегистрировали в России. Препарат планируют продавать как отечественным звероводческим хозяйствам, так и зарубежным.

В России зарегистрирована первая в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Сорбированную инактивированную вакцину «Карнивак-Ков» разработало подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), сообщается на портале Россельхознадзора.

«В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Перпарат является первым и пока единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, сообщает ведомство. Иммунитет после введения препарата вырабатывается на срок до шести месяцев. Массовое производство вакцины планируется запутстить в апреле на базе платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) отмечала, что некоторые виды животных восприимчивы к COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира. В России официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени.

В 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах в Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении этих животных.

Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.

В Россельхознадзоре отмечают, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет. Кроме того, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличными от COVID-19.

«В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира, вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что если эта вакцина будет востребована, то специалисты смогут сразу наладить ее выпуск в больших объемах. Презентация вакцины против COVID-19 у животных планируется на X Международном ветеринарном конгрессе, который пройдет в Москве 20–23 апреля.

Фото: Александр Плонский / «ВиЖ

Елена Сидорова

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