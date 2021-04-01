Иркутское УФАС обнаружило картельный сговор при поставках медизделий на 100 млн рублей

Два иркутских поставщика – ООО «Компания Браун» и индивидуальный предприниматель Первушина Н.И. – признали вину в заключении антиконкурентного соглашения при поставках медизделий в медучреждения региона. Расследование в отношении четырех дистрибьюторов Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Иркутской области инициировало в декабре 2020 года. Общий объем попавших под подозрение торгов – более 100 млн рублей. Два иркутских поставщика – ООО «Компания Браун» и индивидуальный предприниматель Первушина Н.И. – признали вину в заключении антиконкурентного соглашения при поставках медизделий в медучреждения региона. Расследование в отношении четырех дистрибьюторов Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Иркутской области инициировало в декабре 2020 года. Общий объем попавших под подозрение торгов – более 100 млн рублей.

«Компанией Браун» и ИП Первушиной Н.И. на рассмотрение комиссии Иркутского УФАС России представлено заявление о признании заключения картельного соглашения при участии в торгах», – сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении хозяйствующими субъектами антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цены при поставках медизделий и медоборудования в областной онкодиспансер, Иркутскую областную детскую клиническую больницу, Усть-Илимскую городскую больницу и другие медучреждения, было возбуждено в декабре 2020 года. Заявление подала компания ООО «Строймашкомплект». Под расследование попали ООО «Компания Браун», ООО «Медлайн», ИП Первушина Н.И. и ИП Степанов В.И. Общая сумма начальных максимальных цен по торгам, попавшим под расследование, превысила 100 млн рублей.

Компании, признавшие наличие картельного сговора, смогут рассчитывать на освобождение от административной ответственности. Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Компания Браун» было создано в Иркутске в 2015 году, долей в 70% поставщика владеет Нина Первушина, еще 30% принадлежат Сергею Петрову. В 2019 году компания выручила 139,7 млн рублей, чистая прибыль составила 18,55 млн рублей. В свою очередь ООО «Медлайн» зарегистрировано в 2009 году и на 100% принадлежит Екатерине Петровой. В 2019 году выручка дистрибьютора составила 87,5 млн рублей, чистая прибыль – 13,15 млн рублей.

В марте 2021 года УФАС по Иркутской области назначило штраф 50 тысяч рублей бывшему министру здравоохранения региона Наталии Ледяевой за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. Ведомство считает, что закупка ИВЛ без конкурса у единого поставщика прошла в нарушение Закона о конкуренции.