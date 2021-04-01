Российская фармкомпания «Герофарм» начнет производить инсулин в Венесуэле Препарат AstraZeneca рекомендован для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза » Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния награжден премией «Russian Business Guide. Люди Года» Президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния стал победителем премии «Russian Business Guide. Люди Года» в номинации «Руководитель года», сообщает пресс-служба ГК. Вручение премии состоялось 29 марта в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. Учредителем премии является международный журнал Russian Business Guide, с 2006 года издающийся при поддержке палаты. Памятными статуэтками и дипломами были награждены представители инновационного и социально ориентированного бизнеса. Также награды были вручены губернаторам регионов, ведущим успешную деятельность по привлечению инвесторов и открытым для СМИ. gxpnews