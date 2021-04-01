Российская фармкомпания «Герофарм» начнет производить инсулин в Венесуэле

Правительство Венесуэлы и российская компания «Герофарм» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предполагает локализацию производства инсулина на территории Боливарианской Республики, сообщает пресс-служба фармкомпании.

Документ подписали генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов и министр народной власти здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо. В церемонии также приняли участие зампредседателя правительства России Юрий Борисов, исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес и другие.

Долгосрочное соглашение охватывает период с 2021 по 2026 годы. В рамках реализации проекта «Герофарм» выступает инвестором.

«Компания передаст в пользование ESPROMED BIO ноу-хау производства готовых препаратов инсулина, вложит средства в модернизацию имеющегося на площадке оборудования, а также осуществит трансфер технологии розлива готовой лекарственной формы генно-инженерных инсулинов человека и обеспечит обучение персонала, который будет занят на производстве», – говорится в сообщении.

Аналоги инсулина компания продолжит поставлять из России.

Правительство Венесуэлы, в свою очередь, будет оказывать необходимое содействие фармпроизводителю в реализации проекта и гарантирует закупку препаратов инсулина компании в перспективе ближайших пяти лет – до 2026 года.

«Стоит отметить, что, в соответствии с данными Министерства народной власти по здравоохранению Боливарианской Республики Венесуэла, пятилетняя потребность системы здравоохранения страны составляет не менее 34 млн упаковок инсулина», – говорится в сообщении «Герофарм».

Компания осуществляет регулярные поставки препаратов инсулина в Венесуэлу с 2019 года. На тот момент международные производители практически полностью остановили поставки этого препарата в страну. При этом, локальные производители инсулина в Венесуэле отсутствуют. На текущий момент компания «Герофарм» поставила в Каракас более 3 млн упаковок препаратов.

gxpnews